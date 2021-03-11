大圍美食一向選擇多，有不少人都會到大圍覓食。最近新開張，約有十多個座位的好運小食麵店，就相當特別。

好運小食麵店的老闆黃先生是一位燒味師傅，已有三十年經驗，最近接手了出名吃豬油渣麵的品記麵食的舖位，不過老闆表示跟上一手沒有關係。餐廳因為牌照問題，無法賣老闆最拿手的燒味，但反而設計了不少特色湯底的麵食﹕「我很喜歡將不同食物配搭，找出新的味道，所以所有湯底都是由我研發的。」

老闆見到台灣的當歸鴨湯，於是將它改良，當歸滷鴨肉湯麵（$40）當歸味濃，滷水鴨胸不會過韌，很入味。湯底材料有北芪、黨參、龍眼肉、杞子和當歸，愛吃藥膳湯底的客人非常適合。老闆愛吃潮州蠔仔粥，於是推出了鮮蠔仔肉碎狗仔粉（$45），每早到街市購買新鮮的蠔仔，湯底鮮甜，配搭銀針粉，創意十足。薑湯豬膶豬油渣麵（$40）的湯底又香又辣，豬膶爽滑，配搭豬油渣。豬油渣加了五香粉和蒜茸，增添蒜茸味，自家炸，香脆無油膉味。

三點三想歎下午茶，最受歡迎有生炸雞髀（$25），新鮮熱辣，皮脆多汁，每天限量二十多隻，要是晚一點去也會售罄。飲品有凍紅豆凍奶茶（$25）和凍紅豆凍咖啡（$25），香濃港式味道配清甜紅豆。價錢親民，味道不錯，去大圍踩單車時可以一試。

好運小食麵店

地址：大圍大圍村第10街6號地舖

電話：9289 3504

營業時間：星期一至三 11am-5pm，星期四至日11am-6pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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