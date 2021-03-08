很多女性都有月經不準或者經痛問題，嚴重的甚至不孕，這些情況都與沒有好好保養子宮有關。註冊中醫師徐澤昌指出，在中醫角度，子宮稱為奇恆之腑，是比較特別的臟腑，主要作用是孕育胎兒、主理月經，如果子宮不健康，容易造成女士不孕，或者月經失調、痛經。

容易出現子宮問題的女士，可能屬於肝鬱，尤其是壓力大、工作繁忙，比較心煩氣躁。另一方面很多女士喜歡減肥，吃生冷食物，都會影響脾胃運化，引致脾虛，導致身體氣血不足，不可以產生足夠氣血滋養子宮，容易出現經量少，月經延遲。

中醫師教煲益氣養血湯水和溫經通脈焗茶，亦建議氣血不足女士平日可以吃紅棗，脾虛人士則吃米飯，而陽虛怕冷人士可以吃蝦。

益氣養血湯水

龍眼杞子烏雞湯

材料：

龍眼肉 15克

杞子 15克

杜仲 15克

烏雞 1隻

做法：

洗淨所有材料，烏雞汆水，加水大火煲滾後轉小火煲1.5小時，一星期飲用一至二次。

龍眼肉有補益心脾、安神作用。杞子可以滋補肝腎、明目，杜仲則改善腎虛情況，而且有舒緩腰痛作用，烏雞可以補肝腎和益氣血。這個湯水有少許滋補作用，所以體質比較燥熱，或者陰虛火旺人士不適合飲用。

溫經通脈焗茶

山楂肉桂茶

材料：

山楂肉 10克

肉桂粉 1克

紅糖 30克

做法：

洗淨山楂肉，加入所有材料和熱水焗30分鐘。

肉桂有溫經通脈作用，山楂行氣散瘀，紅糖有補脾缓肝作用，女士來經時有痛經問題，月經量少、行經時深色血塊，小腹覺得很冷、痛楚，可以提前在經前約3-5日開始每日飲一次。這個茶比較燥熱，月經量多、陰虛火旺，或者上火的女士，不要飲用。

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