新鮮出爐的 酥皮蛋撻 ，從來都是香港人熱愛的美食之一。去年甚至出現 蛋撻關注組 ，讓粉絲可以分享蛋撻食評，有些人氣蛋撻甚至要排足45分鐘先買到，由此可見它有多受歡迎。

酥皮蛋撻巧功夫，要做到一個外層鬆化、蛋漿軟滑的酥皮蛋撻談何容易。今次記者走勻全港買了八家人氣蛋撻，由自小喜歡吃酥皮蛋撻的飲食專欄作家 梁家權 出馬盲試，看看哪間店做的最好吃。

「看見面前有這麼多蛋撻，令我想起小時候，我以前住油麻地，位於上海街近咸美頓街一帶有間叫三陽的咖啡室，人生最好吃的第一個蛋撻便是在那裏吃到，由始至終我最愛的是吃酥皮蛋撻。」梁家回憶道。

他認為做得好吃的酥皮蛋撻，皮要酥香鬆化，厚度要恰如其分，酥皮與蛋漿的比例，最好是酥皮多於1/4，但少於1/3之間，吃起來有層次感。「酥皮太厚沒有層次，太薄又很容易變實，因為承受不到蛋漿的重量，還沒在焗爐裏發起，已經給蛋漿壓扁。」蛋漿也不可忽略，口感要滑，不可離邊，否則有虛位的蛋漿便會韌。蛋漿的比例要恰當，入口才夠滑及帶蛋香。相反，如果蛋的分量太少，蛋漿會過稀又不夠蛋香。味道亦不可太甜，否則會搶去酥皮的油香。評分以酥皮及蛋漿為標準，每項5分，總分10分。

1號是 豪華餅店 。色澤吸引，酥皮鬆化難得連底都鬆化，層次豐富，酥皮跟蛋漿的比例恰如其分。蛋漿有厚度，口感滑溜帶蛋香，甜度也恰當。(9.5/10分)

2號是新華茶餐廳。酥皮偏厚，介乎1/3與1/2之間，至少要咬多兩口才吃到中間。幸而酥皮都鬆化，蛋漿質素頗好，比1號更滑，蛋和奶的比例也好過1號。只是甜度偏淡，蛋香較單薄。(5.5/10分)

3號是金園茶餐廳。酥皮沒層次，大約1/3厚，他覺得像實皮而不是酥皮。幸而蛋漿滑而有蛋香，蛋和奶的比例好，甜度亦恰當。(6.5/10分)

4號是金華冰廳。酥皮薄得像曲奇皮，但薄得來有層次。蛋漿能夠掛在酥皮上，沒有離殼，代表它用的蛋有質感。蛋漿頗滑，不會太甜，奶和蛋的比例恰到好處。(8/10分)

5號是檀島咖啡餅店。酥皮焗得不夠時間，香味出不到來。入口很乾，吃下去很粉，可能下的油不夠。因蛋撻較大，蛋漿也較多，但不夠滑又不夠蛋香，甜度適中。(4/10)

6號是泰昌餅家。他不喜歡用錫紙包着的蛋撻，吃起來不方便。酥皮的底頗厚，也不太均勻。但蛋漿頗好，蛋跟奶的比例好，甜度跟1號差不多恰當。(7.5/10分)

7號是金鳳茶餐廳。酥皮乾而厚，蛋漿滑但太薄，味道偏淡，沒甚麼蛋香。(3.5/10分)

8號是酥妃皇后。蛋撻頗大個，但酥皮很乾，更有些少油膉味。蛋漿滑但離殼，味道過甜。(3.5/10)

結果由1號勝出，酥皮蛋撻由酥皮到蛋漿都接近滿分。冠軍是位於九龍城的豪華餅店，經營了超過四十年，酥皮蛋撻每日不停新鮮出爐，味道十年如一日。除了街坊，亦吸引很多區外客專程來光顧，曾創下日賣過千個的紀錄。

採訪：黎詠詩

攝影：陸羽勝、潘樂文

豪華餅店

地址：九龍城衙前圍道136號

電話：2382 0383

營業時間：6am-10pm

新華茶餐廳

地址：長沙灣青山道334號

電話：2387 3698

營業時間：6pmam-10:30pm

金園茶餐廳

地址：長沙灣青山道314號地下

電話：2725 6386

營業時間：6:30qm-9pm

金華冰廳

地址：太子弼街47號地舖

電話：2392 6830

營業時間：6:30am-11:30pm

檀島咖啡餅店

地址：灣仔軒尼詩道176-178號地下及閣樓

電話：2575 1823

營業時間：7am-10pm

泰昌餅家

地址：中環擺花街35號地下

電話：8300 8301

營業時間：9:30am-7:30pm

金鳳茶餐廳

地址：灣仔春園街41號春園大廈地舖

電話：2572 0526

營業時間：6:45am-7pm

酥妃皇后

地址：上環蘇杭街2024號啟豐大廈地庫5號舖

電話：2333 1729

營業時間：星期一至六11:30am-7pm

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