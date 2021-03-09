「經常被看不起，做很low class的工人！」曾當泰傭的Jenny說。

內心縱自卑，卻從不自棄，她勤奮工作，自學中英文，打算搵夠錢便衣錦還鄉過好日子，豈料竟在他鄕遇上真命天子！與英國男友結婚生女後，Jenny沒有飛上枝頭變鳳凰，衣着依舊樸素，工作仍然繼續，更念念不忘開班夢想，最終在坪洲圓夢，一臉滿足地道：「靠自己比靠人更開心！」

泰傭嫁老外

二十年前，出身農民家庭，才十九歲的泰國人Jenny離鄉別井到香港當泰傭，「家裏窮，弟弟年紀又小，正在港打工的姑媽便介紹我來港打住家工。」小妮子在家鄕修讀酒店管理，從穿戴漂亮的酒店員工變成買餸煮飯洗廁所的外傭，面對語言不通、舉目無親的孤伶處境，她實在受不了，來港兩年便回泰做回老本行。心情舒暢了，褲頭卻要勒緊，她最終還是向錢看，回港繼續打工，「這次心態成熟了，沒有再埋怨，最重要是能改善家人和自己未來的生活，辛苦數年儲夠錢我便回去。」

然而，一位居港英國人把她留下了。「和朋友飯敍時遇上坐在鄰桌的英國人，言談甚歡後便交換電話，繼而約會拍拖。老實說，當初的心情患得患失，他是西人，真的不介意我做工人嗎﹖是欺騙我嗎﹖會否跟我建立認真長遠的關係﹖幸好時間證明一切，他當天待我如何，今天待我亦一樣。」

寧當廚工拒做少奶奶

兩人拍拖四年後結婚，丈夫Steven對妻子讚不絕口，「我對她的印象很好，她很年輕便隻身來港，自學兩種語言，努力工作。我對人的看法是基於他的為人，而非財富和職業，絕不會看扁任何人。」

Jenny亦沒有讓丈夫失望，結婚後從沒打算當少奶奶。她明白香港生活艱難，外國人不代表富有，富有與否，亦非她的最大關注。「我丈夫是裝修公司的老闆，但也會親自落場工作，有時見他工作辛苦，回家時一身灰塵，我怎忍心自己坐在家中看電視，伸手向他要錢﹖雖然丈夫可以養活我，但自己賺錢自己花，買靚衫靚鞋也不怕被丈夫罵，寄錢回鄕更可自豪地告訴媽媽：這是你女兒自己賺的錢，靠自己不是比靠人更高興嗎？」

她婚後先在韓國餐廳做廚工，後於國際學校擔任廚藝教學助理。「我從小到大都喜歡入廚，愛試新材料和發掘新方法。在餐廳面試時，老闆問我想當侍應還是廚工，我毫不猶豫選了廚工，面對自己喜歡的事物，即使辛苦也會覺得開心。擔任廚藝教學助理期間，很羨慕導師能夠教人，我懂煮不懂教，便悄悄偷師，夢想將來也有自己的烹飪教室。」

學員吃得滋味最滿足

結果嘛，Jenny終於在數年前夢想成真，在坪洲開設了泰式雜貨店和泰菜教室，前舖後教室的設計和裝修都由丈夫親自主理。「雜貨店的貨品全都是泰國製造，蔬菜更是飛機空運到港，用來煮酸咖喱的豆角花和爽脆的蛇仔絲瓜都是比較特別的貨品。教室則主打家庭式的泰國家常菜，亦會遷就客人，辣度和口味都可隨客人的口味調校。」如客人有蝦敏感，Jenny便把傳統的海鮮冬蔭功改為冬蔭雞，紅咖喱亦可改為沒有蝦醬成份。當天參加烹飪班的學員大讚氣氛輕鬆、材料新鮮、味道鮮美、方法靈活。當中最受歡迎的芒果糯米飯，採用較透氣的竹製泰國蒸籠，令糯米飯濕度更平均，口感煙韌軟滑。學員的笑聲與讚賞，便是Jenny的快樂泉源，「聽到他們說很好吃，在其他餐廳找不到這種味道，我便會滿足又高興。」

坪洲泰國同鄕很窩心

女兒現時不足兩歲，但Jenny要同時兼顧湊女、開舖及教班三職，確是困身又疲累，猶幸一班泰國同鄕與坪洲街坊守望相助，「坪洲就如泰國鄕間，很輕鬆很有人情味，小小的島嶼也有二三十名泰國人居住，平日我工作忙，泰國同鄉都會幫忙照顧女兒，對面店舖的婆婆更視她如孫兒，對女兒又抱又哄，實在很窩心。」

城市中毫不起眼的小人物，憑着勤奮拼勁與善良內心，覓得愛她護她的丈夫、擁有可愛活潑的女兒，實現開班的美夢，Jenny感恩道：「很滿足了，我真的是一個很幸運的人。」

Siyamon Thai Cooking

地址：坪洲永安橫街5號

電話：6709 3878

Facebook：https://bit.ly/3bif7kr

（注：開班與否及人數均受限聚令政策而變動）

編採：林蓁逸

攝影：盧日朗

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