酒店下午茶向來是女士周末活動的首選，最近尖沙嘴這間酒店就找來朱古力品牌Lindt合作，推出全新的下午茶套餐，當中十幾款甜點和鹹點都用上朱古力入饌，很有心思。

「今次我們有全港唯一的Lindt朱古力軟雪糕，是用了品牌的70%特濃朱古力來製作的，所以不會太甜，口感比較軟滑。」酒店糕餅行政總廚Danny Ho說。酒店以往在自助餐也有供應Godiva軟雪糕，而Lindt 70%特濃朱古力軟雪糕是今次下午茶套餐的新産品，全港獨有之餘更是無限量供應，入口味道濃郁，非常吸引。

其他甜點賣相都很精緻，滋味蛋形芒果奶凍外形似溏心蛋，其實是雲呢拿奶凍，表面的「蛋黃」刺開會有芒果汁流出，整體酸酸甜甜很醒胃。Lindt朱古力蛋則是以白朱古力製成的朱古力蛋，餐廳為客人準備好迷你木槌，敲破蛋殻會發現內藏驚喜，小朋友一定鍾意。鹹點方面，必試朱古力雞肉酥，雖然朱古力的甜味不算太突出，不過都能吃到可可甘香，味道比普通的雞肉酥有層次。熱愛朱古力的人，一於試試吧。

Lindt朱古力下午茶

推廣日期：3月15日至5月16日

時段：3pm-5pm ，5pm-7pm

價錢：$388/位，＄688/2位

GREEN

地址：尖沙嘴科學館道17號唯港薈地下

電話：3400 1300

採訪、攝影：《飲食男女》

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