尖沙嘴K11 Musea停業六日，重開首日便立即湧現人潮，商場狂派優惠，吸引大批市民前往消費，成功轉危為機。商場食店林立，其中位於1樓的居酒屋，午市及晚市經常坐滿人，其shabu shabu套餐很受歡迎。

「海陽.至尊一人前」套餐，索價$1,288/位，還要兩位起才可點選，定價不低，不過套餐菜式豐富，一於豪氣一次。前菜有沙律、茶碗蒸和合桃，當中合桃配搭了銀魚仔炒製，鹹鹹甜甜，令人忍不住食完一粒又一粒。刺身有油甘魚、赤貝和吞拿魚三款，大片吞拿魚膽放在紫菜上，再夾片紫蘇葉同食，清新開胃。壽司有三件，海鰻肉質細緻；海膽入口即化，質素上乘。還有一份天婦羅拼盤及兩份串燒，吃完已飽了七成。

吃過一大輪菜式後，主角才上枱。木魚火鍋湯底略清淡，正好食到食材鮮味。阿拉斯加皇帝蟹蟹肉細嫩可口，而且啖啖鮮味；美國和牛油花多，牛味濃。套餐還附有一份蔬菜拼盤、烏冬、餃子及丸類，份量十足。最後還送上甜品檸檬雪葩，擺盤有誠意之餘，也可減低這豐富晚餐帶來的飽滯感。

採訪、攝影：《飲食男女》

海陽．居酒屋

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 1樓103-103A號舖

電話：2117 0985

營業時間：星期一至日 11am-10pm

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