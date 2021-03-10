雞髀 打人牙骹軟，特別是炸雞髀，一聽見那油炸聲音，聞到那香噴噴的氣味，三歲到八十歲的香港人都忍不住買一隻，咬破金黃色脆皮，扯開啖啖厚碩雞肉，舔光滿手雞油，一想起已經流口水了。

傳統快餐店的 生炸雞髀 ，固然有捧場客；近十多年，香港亦流行將雞髀切出其中一邊肉後，攤開才炸，令雞髀變得比臉還大，巨型雞髀大受歡迎。加上或厚或薄的炸漿炸粉；或惹味或香辣或鹹香的調味，令炸雞髀口味千變萬化。推介13間各有特色的炸雞髀名店，傳統新派都同樣吸引。

1. 寶城美食店

地址：紅磡馬頭圍道 37號紅磡廣場地庫 2-3號

電話： 2333 0033

營業時間： 星期一至六7am-6pm，星期日休息

位於紅磡廣場地庫的寶城美食店，1982年開業至今，現任老闆娘本是朋友熟客，本着工字不出頭的想法，1997年接手至今。本是門外漢的她，當年工作十六小時學習廚藝，成功研究出人人讚好的生炸雞髀。

多年來維持一貫做法，用鹽、糖、生粉、麵粉等基本材料醃一日，今早醃，明天用。油溫介乎180℃至200℃，每隻炸約十分鐘，當雞髀在油裏浮起，約三十秒後出爐是最完美，皮脆肉嫩，豐富多汁，下午茶時段人人手持一隻，每日平均賣150隻，周末可賣出近200隻。可選配沙律或薯條，午市偶有茄汁或西汁炸雞髀飯，唯水準平平，建議只吃炸雞髀。

2. 很得輝小食

地址：屯門仁愛堂街46號金滿閣地下C2號舖

電話：9194 8386

營業時間：12:30pm-2am

註：建議上門前先致電預訂

屯門仁愛堂街有間小店叫 很得輝 ，開業四年，不設堂食，但每天中午一開店，就客人不絕。有炸燒賣、咖喱角、薯條、滷水雞髀、沙薑雞髀等小食，基本上人人都點招牌菜生炸雞髀，曾有日賣200隻的佳績。

炸雞髀雞皮薄脆，咬下時發出清脆「咔嚓」聲，雞肉嫩滑多汁，炸得出色，調味亦多元化，提供死神辣椒粉、魔蠍辣椒粉、純辣辣椒粉、香草辣椒粉、麻辣椒鹽、紫菜椒鹽、蜜糖芥末等調味料，客人可自行在雞髀上加添不同口味。

店主本是行外人，接手小店後下苦功學好炸雞髀，做法仔細。用冰鮮雞，醃前浸水去除雪味，再浸冰，之後將雞髀切割至適當厚薄，這部份全靠經驗，因雞髀太厚，就無法炸到熟透，裁得太薄，又容易炸焦，因此這步驟要拿捏得十分準確。切割後就拿去醃，用蒜頭、鹽、糖及花雕，醃約六小時。之後在雞髀表面抹上薄薄的炸粉，再在兩邊串上竹籤，固定雞髀形態，避免雞髀在炸的時候收縮。

雞髀下鍋油炸前，會上多一層麵包糠，然後放到攝氏165度油溫，約六分鐘便可炸至金黃色。老闆阿輝指整個製作過程，最重要是控制油溫。因為油溫過高，便容易炸焦，太低又無法將雞髀炸得黃金香脆。簡單一隻炸雞髀，卻累積大量心機。由於即叫即炸，客人又多，建議上門前先致電預訂，然後才上門取貨。

3. 興華美食

地址：紅磡差館里15B號地下1號舖

電話：5666 0986

營業時間：12nn-1am

紅磡差館里去年開了一間只提供外賣的 興華美食 ，賣漢堡、炸物如一口西多、港式小食等小食，驟眼看平平無奇，其實老闆是柴灣四十年老字號興華茶餐廳的第二代，本是足球員的他，和球隊朋友合夥開小食店，主打就是興華茶餐廳的招牌菜﹕生炸雞髀。

現時日賣70隻的興華名物葱油炸髀，每天從柴灣興華茶餐廳送到小店，即叫即炸，外皮沒有粉漿，炸得香脆，入口不乾身，肉汁豐富，葱油味香，所以吸引不少客人上門，可淨食亦可配麵成為套餐。

其他小食亦頗創新，一口西多用茶記做法，但就製成一口尺寸，方便入口，可選朱古力、糖漿或煉奶淋醬，酥脆甜香；秘製墨魚嘴沾粉脆炸，最後撒上椒鹽，好有嚼勁。添叔魚滑是變奏版的生菜魚肉，使用腥味不重的魚肉打成漿，入口綿滑，如米線店的魚腐。

4. 雞髀爸爸

地址：荃灣鱟地坊74-78號天保大廈地下E2號舖

電話： 5441 4062

營業時間：星期一至日1pm-10pm

不少人都因喜歡吃某樣食物而開店， 荃灣 新開業的 雞髀爸爸 也是其一，老闆兩夫婦純粹是門外漢，全因囝囝囡囡都喜歡吃雞髀，為免小朋友出街吃太多味精，所以在家中鑽研廚藝，因受朋友好評，去年開了一間以雞髀為主角的外賣店，爸爸負責廚房，媽媽做樓面及對客工作，偶爾一班子女亦會落舖幫忙。

雞髀選用約320克的巴西雞髀，加酒、糖、醬油及少少蔬菜調味，把雞髀起出一邊肉後，攤開醃過夜後，辟去雞肉的雪味，然後用140度炸7分鐘，拿起後等1分鐘再翻炸，除去舊油後就可以上碟。雞髀分生炸及脆炸兩款，全部都是落單後即炸，確保新鮮熱辣，生炸最受歡迎，少了外層脆粉，入口較不膩，脆炸版就呈金黃色，入口更脆身，肉汁飽滿。

另有十三款小食，有香口炸物如泰式炸蝦片、爆脆魷魚、雞軟骨、炸燒賣，提供海苔椒鹽、孜然、川辣粉等調味粉，按口味自行添加。柚子蜜味雞翼拆成單骨雞翼，加上柚子蜜，酸甜開胃。

5. 和順記

地址：油麻地碧街24號地舖

電話： 5420 2613

營業時間：星期一至六7am-6:30pm，星期日休息

註：另於天后電氣道39號有分店

油麻地 和順記 是間難以分類的小店，雖然豬扒包、撈丁及各類碟頭飯應有盡有，但每款都只有三數樣，說是茶餐廳又少選擇，說它是快餐店又出菜奇慢。店主表示和順記概念是取其他人氣餐廳的知名菜式，再重新演繹，所以餐牌未能分類，只此一家。

以雞髀聞名，有炸雞髀及瑞士雞髀選擇，招牌是生炸雞髀王煎蛋飯，由一位韓國菜師傅教授，利用菠蘿及其他生果汁發揮果酸，令肉質天然地變嫩滑。客人下單後，雞髀才新鮮即炸，足足有一斤重，體積比面還要大，雞髀皮脆肉嫩，油香惹味，淋上豉油跟白飯，是簡單又美味的配菜，雖然只是開業四年的小店，卻有日賣150份的成績。

店主又不時推出限定菜式，如湯頭清甜的藥膳豬膶麵、惹味的黑椒汁炸雞餅飯、足料的瑤柱花膠飯花膠足料，獨特又美味，因此餐廳格局雖然擠迫狹小，坐得不舒服，但午市到下午茶時間都一位難求，一定要排隊等候。

6. 三多

地址：大埔太和翠樂街11號美豐花園地下1號舖

電話： 5402 2024

營業時間：星期一至四3pm-12:30am，星期五3pm-1:30am，星期六2pm-1:30am，星期日1pm-12:30am

崛起於 大埔 的小食店，六七年前積極拓展特許經營，分店曾遍佈全港，現時只剩下六間分店，公認以太和店水準最好。

賣撈或炒公仔麵、沙嗲、雞翼尖、炸西多士等廿多款小食，絕大部份分店都只提供外賣。招牌是雞髀，有滷水及油炸兩款，以炸雞髀最多人點，即叫即生炸，獨門做法，裹了少量麵包糠，搽麵包糠時又刻意拉緊雞皮，令麵包糠分佈均勻，吃來像吉列雞扒，外皮更香脆，油溫控制在165度，既不會炸得過焦，入口又有肉汁，最貼心是每隻髀穿上竹籤，方便拿着吃，不怕弄髒手。

7. 新泉外賣專門店

地址：大角嘴必發道7號地舖

電話：2393 5044，2392 7132

營業時間：星期一至六8am-9pm

復古的紅白磚牆、掛在出菜處之上的膠餐牌、平價大份的餐點，組合出 大角嘴 開業三十二年的 新泉外賣專門店 的懷舊氣氛。雖然是快餐店格局，但老闆兼大廚曾在尖沙嘴格蘭酒店(已結業)、雙魚河俱樂部做二廚，出品頗有保證，不是空有懷舊氣氛的快餐店。

提供四五十款碟頭飯、即炒粉麵，招牌是日賣100隻的生炸雞髀，配飯來吃，客人可選擇洋葱、粟米、黑椒、茄汁等六款醬汁，最多人挑選豉油，雞髀簡單用鹽、胡椒粉、五香粉、生抽及洋葱絲醃半個小時以上，即叫即炸，每次要等約八分鐘才能吃，外皮香脆，肉質嫩滑，而且入味鹹香，水準的確出色。環境頗為殘舊，大部份客人都會外賣。

8. 日月星快餐店

地址：九龍灣牛頭角道 15-19號嘉和園 8號地下

電話： 2758 2153

營業時間：10am-9:30pm

日月星快餐店 是老字號港式快餐店，位於橫巷，九成九客人都是外賣，開業至今三十多年，六年前由第二代接手後，雖然在fb經常更新，但餐廳環境不變。提供常餐、茶餐、快餐、特餐，從麻婆豆腐飯到乾炒海鮮米飯都有，不過通通非主角，主角是生炸雞髀，可淨食亦可配飯、公仔麵等，還有配三文治及凍飲的全日茶餐，一定夠飽。

炸雞髀是傳統港式快餐店風格，比手掌大一點，兩邊肉厚，堅持即叫即炸，外皮以自家醃料入味，外皮帶點芝麻皮效果，咬下輕脆惹味如薯片，由於流量快，雞肉不會有討厭的雪味，味道是有點鹹，但配杯冰涼可樂，立刻令人回想起童年歲月。

9. 小食堡

地址：長沙灣元州街340號地下2號舖

電話號碼：從缺

營業時間：星期一至六2pm-9pm，星期日休息

2008年開業的外賣小店，表面毫不起眼，卻長期排隊，下班時間起碼要等十多分鐘，深受街坊歡迎。

最有名就是炸雞髀，老闆兼大廚會把雞髀醃入味後，把雞髀肉切開攤平，然後先蒸至半熟，客人點菜後，再即叫即炸，多了一層工夫，入口外層香脆，肉質比大部份炸雞髀更加滑溜，而且相當入味，不是一味死鹹。

同樣先蒸後炸的小食，還有雞翼，皮脆肉香；其他小食亦用心， 三寶香脆足料 ，炸魷魚肉鮮爽彈，炸魚蛋惹味。老闆相當享受人生，小店不時休息，記緊上門前到fb專頁查看。

10. 覓食家

地址：元朗鳳翔路33-43號鳳翔大廈地下4號舖

電話：2657 8738

營業時間：11am-10pm

註：暫停晚市堂食，直至另行通知

2018年開業的 覓食家 ，餐牌包括至識食巨獸XXL雞髀飯、特厚豬扒煎蛋飯、孜然羊肉粒炒飯、人參燉雞湯、鹽燒烏頭飯以至酸菜黃花魚，菜式五花八門，共通點是老闆喜歡吃的食物，風味家常。

以比面更大的巨型炸雞髀成名，配太陽蛋、白飯及豉油汁，曾一手帶起巨型炸雞髀的熱潮，雖然後來新增沙薑及油雞髀，但最好賣仍然是炸雞髀。每隻有20cm長，以五種蔬菜打汁醃肉來辟走雪味，即點即炸，起碼等十多分鐘，但入口香脆不油膩，皮脆肉香，醃得入味，所以極受街坊歡迎，開業一年多已要細店搬大舖。

11. 真滋味美食

地址：西環卑路乍街163號地下

電話：2904 9486

營業時間：星期一至六3pm-4am，星期日休息

鄰近香港大學，有港大學生小食部之稱，是開業十多年的外賣小店，超過四十多款食物供應，以炸為主，包括三文魚腩條、沙嗲羊肉、墨魚餅、薯餅、龍蝦卷等，通通都炸得香噴噴。

最有名是烤至金黃色的烤雞髀，以鹽及蒜茸等醃料醃足一晚，再放入烤爐，加蜜糖慢慢烤焗，外表甜香，入口不過乾，運氣好還會吃到微焦的外皮，更滋味。想更滋味？必選炸雞髀，小店採先烤後炸方法，入口皮脆肉嫩，由於烤雞髀要等10至15分鐘，小店為免客人等候，可以先致電預訂。

12. 琦興餐廳

地址：深水埗通州街294號

電話：2368 8896

營業時間：6am-10:45pm

開業三十一年的 琦興餐廳 ，本是隨處可見的茶餐廳，賣早餐全餐即炒粉麵等，第二代老闆因不忍餐廳結業，接手後重新裝修，紙皮石座位加傳統卡位，感覺懷舊；同時新增大量菜式，上至潮州打冷下至煲仔飯都包括在內；又改良店內多款菜式，其中一款就是炸雞髀。

首先改用份量超巨型、至少每隻一磅的雞髀，又花了半年在廚房中改進炸法，醃味後，先把雞髀放在扒爐上焙熟，再塗加入麥芽糖的皮水，風乾外皮後再即叫即炸，外層香脆，肉質滑溜不乾嚡，下午茶時間配一杯紅豆冰，滋味又飽肚，也可配飯或意粉，選茄汁、白汁或黑椒汁，就是一頓豐富晚餐。

13. 李好醒小食店

地址：中環擺花街8號地下2號舖

電話：2896 6383

營業時間：星期一至日11:30am-10pm

中環 區一向缺乏美味小食店，19年開業的李好醒小食店就是少有的例外，裝潢以醒獅為主題，很有外國人想像的中國風情。提供花膠碗仔翅、炸薯條、臭豆腐、腸粉、辣汁魚蛋等近廿款小食飲品。

其中一項招牌小食是炸雞髀，比成人手掌還要大上一圈的雞髀，經自家醃製，沾上炸粉後油炸10分鐘，上枱後廚師會在雞皮撒上黑、白胡椒粉作調味，入口有點像食台式椒鹽雞扒，外皮惹味香絕，肉質嫩滑多汁，店內還有一個炸雞髀配炸薯條及紅豆冰的套餐，滿是脂肪的美味。

採訪、攝影：《飲食男女》

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