酸菜魚是近年大熱菜式之一，既可吃到酸香麻香，又能食到魚鮮味，加上份量特別多，一班人叫一份來分甘同味，最好不過。元朗新開了一間四川菜餐廳，開業不足兩個月，已經很受街坊歡迎，其中招牌酸菜魚，日賣過百份。

招牌酸菜魚($168/例)，用上老壇酸菜，加上其他香料，一起落鑊用油爆香。酸菜魚麻香味重，辣度溫和，反而酸味較重。魚肉選用新鮮鱸魚，每天賣完即止，魚肉新鮮、爽滑、有鮮味，而且少骨，吃起來也方便。基本配搭當然不能少薯粉和芽菜，份量大方。

酸菜魚，其實還可以變奏出許多不同版本，例如西式的炸魚薯條。魚肉先用酸菜、辣椒等香料醃製後再炸，薯條亦加上椒鹽和辣粉，蘸上秘製酸菜他他醬，中西合璧，新意十足。鮮椒魚片，辣度比酸菜魚高，更具麻香。

除此之外，餐廳還有80多道新派川菜。泡椒芝心豬肉丸子，豬肉加入泡椒，自家手打成質感爽彈的肉丸，再釀入芝士，具層次。魚香肉絲鍋巴，將魚肉和肉絲炒香，再用辣粉調味，味道香濃，配上香脆鍋巴，惹味。

餐廳主打川菜，但不要以為裝修一定是紅噹噹般老套，反而用了清新的綠色作主調，加上香檳金色的襯托，帶點華麗感。無論菜式和裝修，也一改大家對川菜的舊有印象。

採訪、攝影：《飲食男女》

十十四川料理

地址：元朗元龍街9號形點一期地下G005號舖

電話： 2790 8699 / 2790 8661

營業時間：星期一至日11am-10pm

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