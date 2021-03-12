在灣仔的美式扒房La Moo Moo’s，以往以法式扒房為賣點，全店只賣一款不同生熟度的牛扒，但最近他們推出了假日早午餐套餐，食物增添了不少款式。

老闆Manu指，其實這個套餐是客人建議推出，他們喜歡餐廳的環境，希望假日時也可以來享用午餐。Holiday Brunch（$398）包括三部份，有任食前菜，包括火腿冷盤、芝士、沙律、餐包等都是任食。

小食可五選三，有牛肉、雞肉和豬肉，以迷你漢堡包的造型登場，還有炸雞和春卷，都是即叫即炸。主菜有四個選擇，La Moo Moo’s Burger是招牌，選用罌粟籽包，口感較香脆，餡料是安格斯手打牛肉，加入了黑松露醬和辣椒醬，令味道更豐富，份量十足。

Grilled Chicken with Chimichurri & Tomato Salsa是阿根廷口味的雞扒，皮脆多汁，加入阿根廷青醬和墨西哥辣汁，愛辣客人必吃。Full Rack BBQ Pork Ribs份量很多，而且烤焗後肉質鬆軟，已經離骨，客人享用時更加方便。素食客人就可選黑松露忌廉意粉。

La Moo Moo’ s Steak and Fries

地址：灣仔軒尼詩道239號18樓

電話：2387 7168

營業時間：12nn-2:30pm，5pm-9:30pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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