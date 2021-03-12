常去Café的客人，都知道現在一件蛋糕都是四十元起跳，價錢不算便宜。如果甜品控想多吃一點蛋糕，又想經濟實惠一點，可以到旺角這間新開張餐廳R.I.M.K，餐廳推出了$1蛋糕吃到飽的優惠。

如何能享用優惠呢？客人先點一份主食，加$48再升級為套餐，套餐已包括了櫻花蝦湯、一件甜品和餐飲，但一件蛋糕對甜品控當然不夠喉吧？只要再加$1，就可以任食12款蛋糕。

無限追加的蛋糕是日本直送，口味有日式原味芝士蛋糕、朱古力芝士蛋糕、抹茶芝士蛋糕、柚子芝士蛋糕、富士蘋果忌廉芝士蛋糕、Tiramisu、柚子雜果慕絲蛋糕、奶茶蛋糕、栗子忌廉蛋糕、抹茶大豆粉蛋糕、朱古力忌廉蛋糕、焦糖果仁蛋糕。

主食菜式主要以西日混合風格為主。蒲燒鰻魚蛋包意大利飯($158)是招牌之一，日式蛋包飯裏面包裹的並不是珍珠米，而是意大利飯。比較吸汁且有咬口，雞蛋也有半熟的效果，鰻魚沒有小骨，燒得香口。

很多餐廳都有提供明太子意粉，但這裏的蟹肉蟹子明太子扁意粉($128)還會添加蟹肉和蟹子，而且明太子給得闊綽，意粉口感軟滑，帶一點蟹子脆卜卜的口感。蒜香辣椒蜆肉意大利粉配軟殼蟹($138)口味較重，在傳統蜆肉意粉上添加了泰式辣椒醬，令辣味更突出。其餘調味料，用的都是簡單的蒜頭、橄欖油等，但意粉煮得很惹味。

還有幾款小食提供，例如香草忌廉智利藍青口($98)和脆炸黑松露雞翼($58)。蛋糕放題優惠化算，所以吸引大量客人上門。不少客人都為了甜品而光顧，客人Hailey已是第二次光顧：「我覺得餐廳的食物都頗好吃，價錢合理，我們學生也負擔得起。」而同伴客人Zoe則被放題優惠吸引：「我覺得甜品放題很化算，因為平常一件蛋糕也要二三十元，現在加一元便可以全部嚐一遍，我們喜歡吃甜品的，便會加一元去試全部蛋糕。」

採訪、攝影：《飲食男女》

R.I.M.K

地址： 旺角豉油街21號昌記大廈2樓B號舖

電話： 2388 1655

營業時間：12nn-10pm

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