中環區一到午市，間間餐廳都人山人海，搵食艱難，所以外賣店特別受歡迎。於旺角大收旺場的韓式超市兼便當店O’taste最近就在中環開分店，有現場製作的便當，亦有韓國的急凍食品和零食，全都由韓國直送，選擇豐富。

食物有三十多款選擇，質素不錯。除了其他分店都有的便當款式，今次亦推出全新的高級匠心韓式便當，如LA牛肋骨匠心便當 ($119)，牛肋骨夠惹味，另外套餐包括吉列炸蝦、蛋包魚、韓式魚餅等等，還有泡菜和水果，份量十足。

另一款芝士紫菜飯卷便當（辣炒年糕）(原價$70，優惠價$38 )是王牌熱賣，包括韓國飯卷、辣炒年糕和炒粉絲，味道正宗。而且因正進行推廣，即日至4月8號期間，逢一至六都有不同款式，首50位客人就可以用$38優惠價購買，算起來有將近六折，很化算。為慶祝新店開張，開業首月，客人只需要花$99就可以參加遊戲「無限裝零食」，記者試過隨便將零食放進盒中，可以放入十五六盒，除開每包零食都不用$7，非常抵玩。

店內還有幾個大雪櫃專放急凍食品，下班可以來買餸回家煮，早前旺角店已大排長龍，中環店應該也會有人龍出現。

O’taste

地址：中環皇后大道中38-48號萬年大廈1樓3A號舖

電話：2638 8897

營業時間：星期一至六10:30am-8:30pm（星期日休息）

採訪、攝影：《飲食男女》

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