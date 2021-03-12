芫荽這食材，有時就如榴槤一般，愛者極愛，恨者極恨，有人對它避之則吉，亦有人無荽不歡。最近重開晚市堂食，不少餐廳紛紛推出不同特色菜式吸客，芫荽的人氣有增無減，尖沙嘴就有間火鍋店，以「全荽宴」作招徠。無論火鍋湯底還是配料，全都關芫荽事，芫荽控是時候要出動。

主打是芫荽湯底，新春開運奶荽湯（$79），顧名思義，用上牛奶及芫荽煮成，入口芫荽味濃烈，牛奶香慢慢在口腔散發，無論淥甚麼火鍋配料，亦是滿滿的芫荽及奶香味。

要令芫荽味推上最高峰，當然要配合一系列芫荽火鍋配料。芫荽牛肉卷（$69），每片牛肉也捲着大量芫荽，只要輕輕一灼，既可吃到新鮮芫荽的爽脆，又可吃到牛肉的嫩滑質感。近期大熱的鮮蝦芫荽燒賣（$79），這裏也自家製，一碟有四粒特大芫荽燒賣，把燒賣切開，除了是鮮蝦膠外，還有很多芫荽，爽彈而有芫荽香。另外還有芫荽餐肉餃（$79）、皮蛋芫荽子薑餃（$79）等，選擇豐富。

除了芫荽湯底及配料，亦有創意丸類，最特別非咖啡墨魚丸（$89）及甜心墨魚丸（$89）莫屬。前者咖啡的苦味十分濃厚，後者叫得做甜心墨魚丸，內餡當然是甜，用美祿漿製成。

採訪、攝影：《飲食男女》

尚上下夏 - 養生雞煲火鍋

地址：尖沙嘴山林道23號地下

電話：2470 2668

營業時間：星期二至四 6pm-2am，星期五至六 5:30pm-2am，星期日 5:30pm-1am，星期一休息

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