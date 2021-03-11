日籍藝人 和泉素行 (Soko Izumi) 今集出發去上水郊遊，早上十時便來到上水火車站。「這個地方跟日本有些相似，因為四處都有很多單車。所以今日我決定踩單車遊走這個地方及去吃地道的食物。」Soko興致勃勃地說。

第一站先去 石湖墟 醫肚，這區最出名的一定是有半世界歷史的 廣成冰室 。裝潢一室懷舊，高樓底、舊吊扇、老卡座，叫Soko感到時光倒流五十年。他甫坐下便柯打了這店招牌的紅豆冰、牛肉通心粉和蛋治。

「聽說來這裏的人都會吃這些食物。牛肉通心粉看來不是這麼好吃，牛肉的味道比較實，但湯底卻很滋味，還有薑的味道，令我的身體感到很溫暖。蛋治裏面的雞蛋很厚，牛油和蛋汁很多汁，口感很好很美味。

很喜歡這裏的紅豆冰，只加冰沒有加水，所以紅豆味特別濃郁。」Soko本來想慢慢享受這裏的美食，可惜店員不停催促他快些完還枱，因門外大排長龍。

吃罷有點意猶未盡，他急不及待去市政街市樓上的明記美食吃其招牌 菠蘿蛋 。「菠蘿蛋看似煎蛋，沒想到裏面是菠蘿包。

我以為味道偏鹹，原來是偏甜的。他們將菠蘿包壓在蛋皮內煎香，像薄餅的口感，蛋的香味跟麵包的香味融在一起，很有驚喜。」Soko邊吃邊說。

第二站便是去租單車，然後做好熱身運動才出發，不用半小時便來到河上鄉路。沿途除了看到不少遊人在踩單車，還給他碰見牛隻在河邊漫步。「這裏真的舒服，沒有車聲和城市的噪音。我只聽到小鳥的叫聲，遠處又有人唱歌，令到我的心很寧靜。還有聽到列車的聲音，感覺很像日本。」Soko陶醉地說。

第三站便去人氣的 羅太豆花 。「這裏出名做豆腐花放題，不過現在因為疫情，所以暫停供應。這麼大盒的豆腐花才不過$10，重量比一般的更重，就算放題也吃不到多少。」Soko一口吃下豆腐花，他說質感滑得來有彈性，而且有些少像年糕，加糖來吃更加滋味。

第四站去位於雙魚河旁的大水管打卡。「剛才我在河旁邊踩單車，跟住列車經過，感覺像高中的時候，踩單車上學，放學之後跟同學一起回家的感覺。我今日來到這裏很開心，令到我像回到日本的感覺。」Soko回憶道。他休息一會之後再上路，一邊唱歌一邊欣賞夕陽，不亦樂乎。

最後一站來到一間恍如置身在世外桃源的露天咖啡店。這裏環境十分優美，四周種了不少色彩繽紛的植物，河邊還有很多錦鯉，是打卡和拍照的地方。這店的老闆非常熱情，介紹Soko吃他親手做的紅豆冰及秘製豬皮魚蛋。「老闆我今日踩單車來這裏玩，經過這裏，看見這間餐廳很漂亮，令我很想走進來，很多謝你的親切招待。」Soko滿足地說。

採訪：黎詠詩

攝影：陸羽勝、李耀榮

廣成冰室

地址：上水石湖墟新成路10號

電話：2670 4501

營業時間：星期一至三6:15am-4:30pm，星期五至日6:15am-4:30pm（星期四休息）

明記美食

地址：上水石湖墟市政大廈2樓10號舖

電話：2668 6646

營業時間：6am-5:30pm

鴻淘士多 羅太豆花

地址：上水上水河上鄉快景路

電話：2673 6234

營業時間：9:30am-6pm

何時．河地

地址：上水古洞村

電話：6227 7168

營業時間：星期二至日 11am-6pm（星期一休息）

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