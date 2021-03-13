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點Cook Guide食譜｜芋頭西米露 Taro Sago with Coconut Milk

48分鐘前

材料(4碗份量 Serve4)：

芋頭 350g Taro

西米 60g Sago

冰糖 70g Crystal Sugar

鹽 ⅛tsp Salt

水 500ml Water

椰汁 150g Coconut Milk

花奶 50g Evaporated Milk

步驟：

1.煮滾水，加入西米煮5分鐘後熄火加蓋燜焗5分鐘

2.芋頭去皮切細

3.水及冰糖煮溶

4.加入鹽拌勻

5.加入芋頭粒蓋煮5-10分鐘

6.取出一半芋頭備用，另一半芋頭壓成芋蓉拌勻

7.西米瀝乾水分，加入鍋裡拌勻

8.加入椰汁及花奶拌勻

9.加入芋頭，稍為煮滾即成

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