材料(4碗份量 Serve4)：
芋頭 350g Taro
西米 60g Sago
冰糖 70g Crystal Sugar
鹽 ⅛tsp Salt
水 500ml Water
椰汁 150g Coconut Milk
花奶 50g Evaporated Milk
步驟：
1.煮滾水，加入西米煮5分鐘後熄火加蓋燜焗5分鐘
2.芋頭去皮切細
3.水及冰糖煮溶
4.加入鹽拌勻
5.加入芋頭粒蓋煮5-10分鐘
6.取出一半芋頭備用，另一半芋頭壓成芋蓉拌勻
7.西米瀝乾水分，加入鍋裡拌勻
8.加入椰汁及花奶拌勻
9.加入芋頭，稍為煮滾即成
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