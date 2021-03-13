“He’ll set up a meeting with someone that you absolutely trust... Now listen, whoever comes to you with this Barzini meeting, he’s the traitor. “「佢哋（對手）會揀一個你相信嘅人同你安排會議，聽清楚，呢條友就係二五仔」。每次當我把食物塞滿口中，然後沉着聲扮教父馬龍白蘭度的時候，飯局氣氛自然上升。電影金句猜謎是我們常玩的遊戲，難得各有心頭所好，人人可參與，笑一餐之餘亦學習做人道理。教父「二五仔」論，一針見血，謹記心中，之後在商場果然碰到類近情況，原來內鬼係你？立即想起Corleone的指導，心裏暗笑。教父金句多不勝數，有一本書專門討論，比紅學有趣實用，以下另一句是我個人精選：「我以為已經金盆洗手，佢哋硬扯我回江湖」。當年黑幫大佬Michael Corleone，垂垂老矣，說完這句話差點暈低，他早已過了退休年齡，還要操心，很無奈。便如今天英女皇，九十多歲，被硬屈種族歧視，不得不出手，while some recolletions may vary，他們說綿裏藏針，我感覺難為了老人家，然後再想起李超人……想退而不能退，原來平淡是福。

教父是我最喜愛的電影，羅拔迪尼路是最喜愛的演員。他明白重要事情說三遍的道理，1976年「的士司機」：「you talkin’ to me ? 你同我講嘢？你同我講嘢？你同我講緊嘢？？」強而有力，厭惡之情溢於言辭，比起某一些香港司機死魚式零回應，起碼有交流。電影Heat這句最痛快，羅拔迪尼路衝入酒店房，擊倒仇人，舉槍射殺之前，說：「look at me，look at me ，look at me！」，那種兇狠，不寒而慄，請你不要死得太痛快，看着我開槍打爆你個胸，嚇死你先殺你，好嗎？這句對白，我對着大廚常用，因為沒有方法演技底子，效果不彰。羅拔迪尼路金句雖多，但以被引用最頻密計，及不上一位說話不清不楚的大隻佬阿諾，他只得一句：「I’ll be back 」街知巷聞夠貼地，有演技固然好，有肌肉更好，韓星都是這樣。

我也不是一味暴力，1949年《北非諜影》”Play it, Sam” 是浪漫之選。認真想過幾次，如果自己是酒吧東主會冒險救人嗎？As Time Goes By，為了英格烈褒曼，我會。另一句十分冷門，從來沒有人能估中出處：「Show time，folks 出場了，老友」。來自1979年的音樂電影，All That Jazz浮生若夢。一個放浪形骸的導演，一場男女、男男、女女露骨的舞蹈，在毒品與性愛中死去，大家都在演出生命，看那一位精彩。「 I wish I knew how to quit you 」，看過《斷背山》便知二位同性相愛男主角說這句話時揪心之痛。幸好現今時代已變，對白依舊有用，可以向着香煙或手機說。

支持本地創作，中菜廚房最愛：「you talk all 勞 yes talk ，I talk all 勞 no talk ，你講句句都啱嘅，我就句句都唔啱！」大家都想做船頭尺，有一個百媚千嬌的十三妹女朋友，可以很有型傾着頭問，table for two？「我讀得書少，你唔好呃我」，雖然黃子華演繹得很傳神，其實最早是李小龍陳真的對白，下一句是：「係咪我行出去，精武門就無事？」。李三腳如能活到今天，自會明白，與強權說道理，書讀得再多也徒勞。周星馳是金句冠軍，沒有人會反對，唯有用他獨特表情及語調，才能把平平無奇的對白，賦予生命：「阿梅，你見點呀你」、「你快啲返火星啦，地球好危險」、「你大鑊喇！方丈份人好小器㗎」，還有膾炙人口的「做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分别呀？」。火星、方丈，阿梅、鹹魚，已成我們日常詞彙，二個字，明晒。

最被過譽的一句電影對白：「人生就像一盒朱古力，你永遠不知道嚐到甚麼味道」。會嗎？我從來不會買不知內容的朱古力。便算是禮物，不外是櫻桃呀，杏仁呀，又不會有雞味魚味。關於生命，Who Framed Roger Rabbit電影有一句比巧克力好多了：”A laugh can be a very powerful thing. Why, sometimes in life, it’s the only weapon we have.” ，是的，現在只能如此，大家不如先笑一笑？

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