香港傳統文化少不了冰室，意大利皮具名牌Salvatore Ferragamo最近設計流動冰室車，於3月13日至3月18日期間，用傳統的家品如雪櫃及櫃枱，展示品牌新品，又與本地藝術機構合作，以冰室常見的圖案和色彩作主調，用畫作描繪舊時的風情及文化。

冰室車外印有品牌的全新Gancini圖案，為推動本地藝術，Ferragamo與香港畫廊協會合作，在車內展出五幅香港藝術家的作品，包括Afa Annfa的《方糖》、慧惠的彩畫《冰室》、Romain Jacquet Lagrèze拍攝的 《香港文化及新興文化》照片，還有Keith MacGregor 拍攝的《Mong Kok Disco Tailor》。

冰室車將輪流停泊於上環西街、皇后大道中及海港城，只要於車內拍照打卡，即可獲贈FerragamoX冰室明信片一張及一罐特色糖果，口味及設計源自冰室常見的美食如奶茶、蛋撻。指定日期更有尋寶之旅，只要完成遊戲，收集指定數量的畫廊及冰室車印章，即有機會獲得Ferragamo Gancini產品（五位名額），周末不妨與朋友輕鬆一下。

採訪、攝影：《飲食男女》

Gancini 流動冰室車

展覽時間：11am-7pm

停泊地點：3月13-14日 西街；15-16日 皇后大道中；17-18日 海港城3號停車場

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