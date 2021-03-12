還記得當年旺角隱身於黑布街的龍記麵家嗎？這間老字號，當年以雲吞麵、水餃麵、豬手麵，還有一眾大隻佬打理小店而聞名。約十年前結業後，分支四散，其中一人雖然年屆花甲，仔大女大，本可退休遊戲人生，但終究還是閒不下來，攜妻子在元朗做回老本行，今次不再以大哥為名，而冠上自己的名字︰三哥麵廚。

龍記麵家學藝 燜豬手煮麵一腳踢

三哥麵廚老闆賴日芳，排行第三故有三哥之稱，80年代從事製衣業，隨大量工廠北遷，加上大哥位於旺角黑布街的龍記麵家需要人手，最後投身飲食，「我大哥在60年代開舖，跟他岳父做，功夫從廣州帶下來，教着教着，一個傳一個。原本弟弟一直在舖頭，之後移民台灣，人手不足，我1989年開始跟大哥做，由廚房開始學，燜食物、煮麵。」

講起龍記麵家，必要提到生招牌老闆龍哥（大哥），以雙臂紋身及40吋胸肌的大隻佬形象聞名，當年在旺角人氣極高，不過勞碌大半輩子，龍哥決定退下火線，與太太安享晚年，2013年舖頭正式結業。

為傳承大哥心血，同樣是大隻佬又同樣滿身紋身的十弟，2014年在舊舖對面重開「大隻佬麵家」，三哥同樣負責廚房出品：「每日賣過千碗，當時有兩個煮麵、一個執碼，生意好好。」不過年紀漸大，做滿一紙租約後，三哥短短三年就退股，正式退休，而大隻佬麵家亦在去年中結業。

老婆鼓勵 元朗橫巷重開

明明已經退休，為何重出江湖？現時在店內幫忙的三嫂表示：「原本大家都想退休，但我發覺原來他的心一直牽掛着。退休後與他出門，他還是喜歡吃雲吞麵，有時還會自己研究味道，觀察別人怎樣煮。」

三嫂坦言雖然知道丈夫煮雲吞麵數十年，但從不知道原來他對雲吞麵如此用心。加上退休生活苦悶，認識業主透露舖位將會放租，於是頂手。

炸醬豉油王撈河只此一家 雲吞麵豬油提香

承襲舊式粉麵店格局，舖頭沒有特別裝修，賣當年的人氣招牌，三十多款選擇，都是炸醬豉油王撈河、鳳爪、豬手等傳統港式口味。其中牛筋特別受歡迎，腍滑中又有嚼頭；滷豬手同樣出色，皮軟肉嫩，帶濃郁的滷水清香。

雲吞麵（$34）賣相傳統，雲吞放碗底，用湯匙墊起麵條，散尾雲吞日日鮮包，不會太大粒，加入鮮蝦，新鮮赤肉及肥肉比例為2：1，爽滑彈牙；湯頭用豬骨、大地魚、蝦殼、陳皮等慢火熬足3小時，湯頭清澈鮮甜，煮麵時不時拋起，去除水分，最後灑上一勺清水及湯去鹼，加上少量麻油豬油提香，麵條爽身，湯底鮮甜。

當年獨創的招牌炸醬豉油王撈河（$48）使用幼身河粉，加秘製豉油撈勻後，再淋上約一勺半的炸醬，「坊間炸醬偏油，我們則呈糊狀，滑身一點，加入了叉燒絲、瘦肉絲及冬菇絲，先爆香蒜頭等香料，再加茄醬、豆瓣醬等醬料，特別惹味。」河粉不會黏成一團，醬汁量剛剛好，入口濃郁惹味，完全不覺油膩。

退休後重出江湖，跟以往旺角時代比較，新店人流及知名度都差遠了，每天約售出百多碗雲吞麵，只有以往的一成，但三哥三嫂笑言跟以往旺角衝鋒陷陣的生活完全不同，「完全沒壓力是最開心，只要客人食得開心，我就見到他開心，這樣已經足夠。」現時小店由兩夫婦胼手胝足打理，兩位女兒偶爾回去幫忙，輕輕鬆鬆地過日子。

採訪、攝影：《飲食男女》

三哥麵廚

地址：元朗安興街30-40號B安輝樓地下7號舖

電話： 2326 0826

營業時間： 星期一至四10:30am-8:30pm，星期五至日及公眾假期10:30am-9:30pm

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