近年打卡甜品的款式層出不窮，在大埔的串燒店推出賣相非常像真的百潔布蛋糕，非常受歡迎，更每天限量發售！

彩虹小食串燒專門店為了挽救受疫情影響的生意，最近開始了代購服務，包括蛋糕、水果等等。剛巧有朋友住在泰國，認識了在當地開咖啡店的老闆，發現了非常有趣的百潔布蛋糕，於是便引進來港。

蛋糕每天空運到港，成本不菲，每天只能運四十至五十個。百潔布蛋糕（$68）裝飾為污糟的碟子，用朱古力雪糕、朱古力粉等等來做出污迹，更用洗潔精樽裝着蜜糖，非常搞鬼。蛋糕一層深綠色，一層黃色，樣子跟百潔布非常相似。蛋糕是青檸味，酸酸甜甜，不過直接吃，質地有點乾，配上雪糕便剛剛好。

老闆叻姐指，客人反應非常好，每天都會售罄，更有客人預訂百潔布蛋糕跟媽媽慶祝生日，場面十分搞笑。但她提醒客人，小朋友需要有成年人在旁才能點這款蛋糕，並向小朋友做出指引，避免意外發生。這款蛋糕在大埔店和荃灣店發售，如有興趣，可先聯絡餐廳預訂。

彩虹小食串燒專門店（大埔）

地址：大埔運頭街12-18號美華大廈地舖

電話：5317 7943

營業時間：6pm-2am

彩虹串燒專門店（荃灣）

地址：荃灣運通街8號運通洋樓地下M號舖

電話：9723 1611

營業時間：星期一至六 5:30pm-11:30pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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