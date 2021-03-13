識飲識食者，都指定要吃元朗烏頭，雖然它價錢比內地烏頭貴十多元，但黃油多、肉質實淨，最重要是較少泥味，所以很受歡迎。為何元朗烏頭會如此聞名？原來元朗居民本來是種米，因為種米利錢不多，所以就想掘魚塘養魚增加收入，發現土壤內有鹽分，即使是淡水都有鹽。

烏頭如果在淡水養殖，生長比較快，會吃淡水內的海藻，肉質鬆散又有泥味。而鹹水烏頭肉質比較結實，但生長得比較慢，所以鹹淡水養的烏頭，正平衡了泥味及生長速度的問題，亦解釋了為何元朗烏頭較少泥味。另外，有部份養魚戶會用台灣專用的飼料，豆粉混合三文魚油，令肉質更實淨、魚味更濃。亦有養魚戶會用沒有農藥的麵包及花生麩餵魚，特別健康。不過隨着城市的發展，加上內地平價烏頭的競爭，元朗魚塘面積大收縮，近年元朗烏頭的數量已經大大減少。

採訪、攝影：《飲食男女》

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