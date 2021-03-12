蛋包飯，是日本菜餐廳常見的美食，在不少日劇如竹內結子主演的《午餐女王》、松重豐的《孤獨的美食家》等，也有蛋包飯的蹤迹。其實蛋包飯並不是源自日本，而是由法式奄列（omelette）演變而成。

蛋包飯熱潮 席捲全日本

在19世紀明治時代，明治天皇推動一連串的改革，採取開放政策，接受西式文化進入，當時日本的服裝、建築等都與西式風格融和。受到西方飲食影響的日本料理，泛指洋食，在當時更大行其道。最為人熟知，便是將法式奄列融入東方主食米飯當中，演變成風靡全世界的蛋包飯（Omu-raisu）。

傳統日本蛋包飯，煎蛋包着炒飯，再在上面澆上番茄醬，但一路發展以來，又出現另一種風格的蛋包飯……半熟派蛋包飯。在炒飯上放上鬆軟半熟雞蛋，切開雞蛋後，蛋漿如瀑布般湧出，半熟蛋漿融入炒飯中，質感濕潤可口。1985年，這款半熟派蛋包飯，在日本著名監製伊丹十三的電影《蒲公英》中出現後，瞬即形成另一種風潮，因此這款飯，又名伊丹十三式蛋包飯或蒲公英蛋包飯。東京有一間名店叫「泰明軒」，就把蒲公英蛋包飯發揚光大，半熟雞蛋覆蓋着炒飯，只要切開雞蛋，隨即流出濃厚蛋漿。

變奏成旋風狀 精緻搶眼

蛋包飯亦慢慢演變出更多不同版本，而近年最流行的，莫過於旋風狀的半熟旋風滑蛋飯，無論在日本、韓國、台灣、香港等，也可以找到半熟旋風滑蛋飯的蹤影。有別於傳統蛋包飯，以奄列包着飯，旋風滑蛋飯的外形近似蒲公英蛋包飯，同樣以半熟雞蛋覆蓋着飯，不過雞蛋卻扭成如旋風的形狀，賣相精緻搶眼，雞蛋入口嫩滑。雖然食材簡單，但要做到漂亮的旋風形狀，技巧差一點都做不到。位於大圍的「在家居酒屋」，雖然以居酒屋為名，但旋風滑蛋飯卻是它的招牌菜之一。

材料簡單，只有飯、雞肉和蛋，食材講究，雞肉選用日本雞髀肉，先以老抽醃至上色，把雞髀肉在烤爐上烤熟，放在飯上，之後澆上明太子醬。雞蛋用日本雞蛋，煎蛋時，火力不能太大，否則雞蛋一下子熟透。右手拿着筷子，左手拿鑊，互相配合，右手順時針轉動筷子，左手逆時針轉動鑊鏟，轉出形狀，趁蛋漿未完全熟透時，就要放在飯上。

烤過的雞髀肉，雞皮香脆，咬下去，雞肉嫩滑多汁，明太子醬中和雞髀肉的油膩。雞蛋賣相精美，用勺子輕輕按壓，蛋漿緩緩流出，蛋香濃厚，口感嫩滑，拌勻米飯同吃，十分開胃，很容易便吃了一整碗，不少人因此特意前來吃這碗旋風滑蛋飯($98)。

採訪、攝影：《飲食男女》

在家居酒屋

地址：大圍下徑口村154號地舖

電話：2646 3668

營業時間：11:30am-3pm，5pm-8pm

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