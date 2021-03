籠仔白酒迷迭香蒸焗鱈魚

材料:

鱈魚2件

白酒2湯匙

雞湯2湯匙

迷迭香1支

百里香1支

牛油1片

鹽2茶匙

黑椒2茶匙

牛油紙2張

胡椒粉少許

步驟:

1. 鱈魚柳印乾水分,將胡椒粉加入鱈魚柳,醃20分鐘。

2. 將鱈魚柳擺上牛油紙,加入鹽、黑椒、牛油,迷迭香、百里香、白酒、雞湯。

3. 用牛油紙包起鱈魚柳,外層再包多一張牛油紙。

4. 將鱈魚柳放進蒸籠,以大火蒸8分鐘。

Steamed Cod Fillet with White Wine and Rosemary

Ingredients:

Cod fillet 2 pcs

White wine 2 tablespoons

Chicken soup 2 tablespoons

Rosemary 1 pc

Thyme 1 pc

Butter 1 slice

Salt 2 teaspoons

Black pepper 2 teaspoons

Cooking paper 2 pcs

Pepper little

Steps:

1. Wipe cod fillet with kitchen paper, put pepper into cod fillet, marinate 20 mins.

2. Put cod fillet on cooking paper, put in salt, black pepper, butter, rosemary, thyme, white wine, chicken soup.

3. Use cooking paper cover cod fillet, cover with cooking paper again.

4. Put cod fillet into steamer, steam 8 mins with high heat.

-----------------------------

免費推廣小店,《蘋果》18區分區小廣告,立即按此登記!

-----------------------------

工作辛勞想食餐好?《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯!

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」,立即加入!

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android