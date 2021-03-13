原來他很喜歡艾慕杜華的電影，竟然要他死後我才知道。

剛過的星期二，全球酒界同聲一哭，重量級人物Steven Spurrier去了。79歲的生命，賣酒、評酒、教酒、種葡萄、釀酒，世界著聞，被譽為「把葡萄酒歷史永久改寫的人」。他一生精彩，半生輕狂，戲劇斑駁，”grabbing life with two hands, often landing on his rear end, always in the butter”，絕對不枉此生。

世人認識Spurrier，蓋因震驚80億人的”The Judgment of Paris”，這個把美國酒放進世界地圖的英國佬，1976年舉辦了一次試酒會，搜羅了藉藉無名的美國好酒，與殿堂尊榮的法國名酒打擂台，由權威及著名的葡萄酒界翹楚，盲品後評分，11位評判9名是法國人，包括神級的Aubert de Villaine（Domaine de la Romanée-Conti莊主），另一英一美代表包括了Spurrier自己。結果爆大冷，不論紅或是白酒，加州酒都KO了法國酒。一地除了眼鏡碎，還有被剃掉的眼眉。

Aubert de Villaine 留下了歷史名句：”On a pris un coup de pied dans la derrière"，大意是”French wine had indeed received a kick up the butt”。盲品的威力和真實，核爆天驚。

Spurrier的死訊證實之後，各方哀痛悼念，異口同聲sorely missed的，是其”perfect manners, natural elegance, kindness and generosity, especially his enthusiasm and great sense of humor”。

很怕人胡亂吹奏英式優雅，Old Etonian manners and debonair不是粗率地拿來貼在身上的揮春。披一身politesse，舉止genteel，低調於骨子裡的風度和幽默感，卻是Spurrier先生公認的標記。儘管不是伊頓公學出身，他就讀的Rugby School同樣聞名遐邇。Old Rugbeians舊生會人才輩出，包括英國首相張伯倫、文學作家Lewis Carroll，還有我們的前港督麥理浩。

13歲時，他爺爺在平安夜的家庭聚餐，給了他一杯1908年的Cockburn’s，年近半世紀的砵酒，從此他迷上了葡萄酒。

21歲，他祖母給他的生日禮物，是倫敦The Wine Society的會籍，和一個可放12瓶酒的酒架。The Wine Society 1874年在The Royal Albert Hall成立，是世上最老的葡萄酒會，閒人免進。

年少合該輕狂，何況他母親懷著他時，是作動之夜寧願流連牌局，也不願去生仔的人，Spurrier一生的莽撞闖禍份額又怎會少？21歲生日那天，吃完一個”a wine-lubricated lunch”，他駕車直炒進一個法國墓園，車子徹底報廢，家人為他搞的慶祝會差不多去不了。

1964年，23歲，他獲得了一張等於現今500萬英鎊的支票，出售家族業務來得的，他們兄弟倆平分了1000萬英鎊。不難想像，收藏藝術品、投資夜總會、電影，都成為了他敗家的方法。兩年間，家財狂散，錯誤的決定他一力承擔，落子無悔。

他一生入過兩次獄，都是葡萄酒惹的禍。第一次，醉酒鬥事，”guilty of disorderly conduct”，不檢的行為是「損毀一間摩門教堂」。第二次，在西班牙，鬥牛狂歡節慶過後，爬上了一輛車頂跳舞。

「人無疵不可與交，以其無真氣也」，他真情真性真人物一枚。

後來他在倫敦最老的酒商Christopher & Co找到工作，周薪10英鎊，更在自傳式著作《Wine- A Way of Life》說受聘時對方說：”Oh dear, we normally only employ Etonians, but since you would have been a fag at Rugby, you will know what a trainee’s position with a company like Christopher’s will be like. You can start on Monday”，擺明認同父母刻意送他去Rugby而非Eton的決定，也令這一章履歷更添戲劇嘴臉。

然後他遷居巴黎，買了間酒舖Cave de la Madeleine經營，開辦了私人葡萄酒學校，就是歷史。較少人提及是他在巴黎輸掉大部份投資之後，回到倫敦Harrods洋酒部工作，結局是被炒掉，原因：狂妄自大。他自認的。錯信壞人，粗心大意，運滯，睇錯市，公司虧損累累，他一一招認。

但他從不吝嗇、熱情地把葡萄酒介紹給全世界的人，性別、種族、國籍、宗教、任何背景他一視同仁。酒，於他沒有新舊世界，不囿於名氣身價，任何好酒，任何人都可以享受，不知名的隱世好酒，更希望能挖出來讓人認識，像當年他把波爾多、布根地、加州的未發跡瑰寶帶給世人一樣。

Spurier希望人們因為他的Académie du Vin Library 記得他，遠多於1976年的酒界Copernican Moment。扭轉了全世界對一件事情的認知，他於葡萄酒做到了，但他寧願世人最記得他有份創辦的「葡萄酒研究書館」，專門出版”the very best wine writing of the past, the present and the future”，因為「是書本教曉他，酒是關於人和地，是酒的歷史和故事令它有生命，值得傳頌。」

知父莫若女，他的女兒最懂父親：”Your problem, Dad, is that you are bored with the present”。一時多少豪傑，像他那類人物，輕輕走了，背影也是豪邁。

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