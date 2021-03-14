日常逛街少不了買一杯咖啡或是手搖飲品，因此香港幾乎每隔一條街就有一間飲品外賣店，不過90後的Samuel就覺得有一類飲品店舖在香港仍然未有太多選擇。

「因為之前在工作假期，在紐西蘭生活幾年，在當地我經常飲奶昔，而香港就沒有太多奶昔店，主要都是茶飲店，所以就有一個念頭，想自己開一間奶昔店。」於是他籌備一年，趁最近疫情而租金回落，終於在上個月於尖沙嘴開了自己的奶昔店。

餐牌上有近20款奶昔，口味均由老闆Samuel精心挑選，把他喜歡的配搭全放到餐牌。全部奶昔都用新鮮水果和雪糕，再加上日本牛奶和其他配料製成，他強調過程中不會加入冰塊，保持奶昔濃厚的口感。

賣相最吸引，是Oreo士多啤梨奶昔（ $38），內有士多啤梨雪糕，亦有自家製作的士多啤梨果醬，拿上手頗有份量，質感濃厚，喝的時候有士多啤梨雪糕味道突出，不過因為加了牛奶，就更為幼滑，整體亦不算太甜膩。粒粒芋頭奶昔($35)亦受歡迎，「我們不是純粹用芋頭雪糕，而是另外買新鮮芋頭回來，自己將它煮成粒粒芋頭。」芋頭煮得軟腍，香氣十足，似台式芋頭牛奶，不過質感更為實在。

除了原料講究，奶昔機亦有指明︰「這個Hamilton Beach是美國品牌，當中沒有刀片，因為如果有刀片，很容易會令到奶昔口感不同，所以選用這款，馬力夠之餘，亦不會影響口感。」單是一部機，價錢已經要過千，加上燈油火蠟，他已投資六位數字在小店上，暫時每日賣出數十杯奶昔，反應只是平平，但其實水準不俗，途經尖沙嘴時，不妨一試。

Devil Shake

地址：尖沙咀加拿分道4-6號集友大廈B座地下6D號舖

電話：從缺

營業時間：12pm-11pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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