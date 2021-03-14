大家出街時都經常買台式飲品，原來在家裏自家製也不難，更能做出一模一樣的味道，今天記者就來開箱試試！

品牌吾是奶茶推出台式飲品套裝，一共有兩款：百香果系列和冬瓜系列 （建議零售價$68-$72），每一盒都有兩個方便杯和六份飲品，每一杯的份量已經調配好，準備好熱水和冰就可以開始弄了！做法十分簡單，首先將茶包和配料焗2-4分鐘，拿走茶包，倒入果漿或糖漿，攪拌均勻，再加冰就完成了！整個過程只需要約5分鐘，即使深夜時分想喝，也可以立刻完成。

記者試了兩杯飲品，爆谷冬瓜茶和百香果紅茶。爆谷冬瓜茶的茶香很濃，稍微蓋過了冬瓜的味道，可以自行調整糖漿的份量，但記者只加入了半包，味道已經很甜。百香果紅茶比較好喝，還附有果乾，令味道和賣相更好，帶有百香果的酸酸甜甜，不會死甜，味道跟手搖店買到的也很相似。一盒除開平均只需要$12一杯，很抵玩，不想出街的時候，在家裏也能做出手搖店的味道。

吾是奶茶

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採訪、攝影：《飲食男女》

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