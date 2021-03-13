近半年，香港fb及mewe湧現非常多的食物關注組，在超過一百五十個各類別的關注組帶領下，眾多網民都認識更多不同區的隱世美食。

而有一萬七千名網民參加的 香港蛋撻關注組 ，早前已成功捧紅長沙灣 金園 ，起碼要排隊半小時以上才能買到。最近就有多名谷友推薦海濱美食的 曲奇皮蛋撻 ，除了味道好、夠新鮮，還因難以入手而成為網民熱話。

記者三顧草廬亦無功而回

其他蛋撻名店，只會因為售罄而買不到。海濱美食之所以難入手，全因營業時間飄忽。農曆新年前，明明看見店前貼上紅紙，寫明正月十一啟市，結果正月十一到達店門，卻被老闆在一字多寫了兩橫，變了正月十三啟市，正月十三再上門，老闆卻在三字多加兩豎，變了正月十五﹗記者不死心，正月十五再上門，結果仍然摸門釘，連門外紅紙都被撕走。

記者曾訪問多名街坊，人人除了對蛋撻讚不絕口，同時亦對小店營業時間印象深刻。街坊Cherry笑言：「我住在這裏，這店間中，不是，是經常都不開店，「佛系」經營， 要等開店才買得到。」另一名客人姚小姐亦表示很難遇見店舖開業，所以一有機會就要買。

星期二及日通常不開 其他日期沒空或不想開亦不開

經過多次失敗，終於在上星期四被街坊通知開店了！記者抵達時，已有三四位客人排隊購買，亦成功找到約四十多歲的老闆彭先生，他解釋：「營業時間是早上十一時半至六時」當記者追問多久開店一次，他則笑言：「現在不是就開了嗎？」

老闆表示通常星期二和星期日都不開店，其餘不開店的日子，則因為沒有空或身體抱恙，似乎養尊處優。老闆因為忙着出爐，不太願意出鏡接受訪問，不過亦透露了海濱美食其實已經開業十年，除了蛋撻，還賣 腿蛋包 、餐蛋包、肉鬆包等十多款港式麵包。

出爐蛋撻熱辣辣 蛋漿飽滿

人人讚好的蛋撻，約十分鐘左右就出爐一次，每盤三十六個，由於一眾街坊都知道小店作風，所以一見有營業，人人都起碼半打至一打地入手，基本上出爐後約十多分鐘就掃清一盤。

千辛萬苦終於買得到，最大感慨是價錢，每個只賣$3.5，非常實惠，足足比名店平一半。蛋撻是曲奇餅底，厚實均勻，酥脆鬆化，吃得出牛油比例高，很香口。蛋漿焗得飽滿，甜度剛好，滑溜之餘亦夠蛋香。新鮮出爐時，捧在手心熱辣辣，入口時，兩者有一起化開的錯覺，蛋撻香味滿佈口腔，美味！

味道佳，但海濱美食營業時間實在太飄忽，山長水遠來到，如果摸閘就惟有嚐一嚐附近的 漢堡包 以作補償了。坦白說，除了認識一位家住 海濱花園 的朋友，一看見小店開門就通風報信外，已想不到其他能嚐到蛋撻的方法了。

海濱美食

地址：荃灣海濱花園D平台1樓

電話：從缺

營業時間：11:30am-6pm ，星期二及日休息

採訪、攝影：《飲食男女》

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