大家平常在家招呼朋友，最方便一定是燒肉和火鍋，近一年城中更出現非常多賣肉的網店，包括這間網店Slaughterhouse Hong Kong，主打平價澳洲冰鮮牛肉，從澳洲農場冰鮮真空包裝，然後空運到港，大部份都是穀飼200日，油花夠，而且全部是無激素，最抵讚是由於直接入口，所以同一產地部位，價錢比超市平接近一半，因此相當受客人歡迎。

店家牛肉部位選擇有很多，近27種，有最常見的牛小排、西冷排，亦有近年很受歡迎的牛頸脊、較少見的肉眼邊、 內裙柳。牛肉全都真空包裝，原件出售，每包大概1公斤，客人買回家，要按喜好自行手切。

最受歡迎定是澳洲安格斯牛小排（200天穀飼）（$370／KG），牛小排油脂似雪花形狀，分佈得很平均，入口軟嫩。心水是澳洲肉眼邊 （原條100天穀飼）($200／KG），即是肉眼附近位置，平常街市叫價三四百元一公斤，現在二百元就有交易，相比牛頸脊，雖然雪花較少，但細嫩有肉味。想有新鮮感﹖可選澳洲內裙柳（原條200天穀飼）（$190／KG），內裙柳可能未必人人都吃過，其實它靠近牛横膈膜，平時較為少見，口感比較有嚼勁，肉味濃郁。

價錢便宜，質素不錯，部位選擇豐富，在家中要招呼朋友，這網店就很適合。

Slaughterhouse Hong Kong

Facebook專頁：https://bit.ly/3er9VfY

電話：6396 7217

採訪、攝影：《飲食男女》

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