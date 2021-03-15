火炭，以美食角度來說像荒漠一樣，以往享負盛名的大牌檔早已今非昔比。這天為了剛巧來到工業區，忙了大半天後才發現餓了，肚子咕咕叫。受訪者聞聲笑說，去年底附近開了家點心店還不錯，叫點心堂。

地址位處協力工業大廈地下，急忙走去，卻非在坳背灣街那面，而是在火炭路。舖面一片灰色水泥牆，不見招牌，若非食客進進出出，很易走漏眼。入內一看，不像傳統工廈食肆般草根，天藍色牆身跟深藍色餐具相配，感覺和諧。店員全是年輕人，動作勤快。

座位之間不算逼狹，但鄰桌吃甚麼說甚麼都一清而楚。看見鄰桌的灌湯餃，是坊間少見的傳統做法，即是湯在內，而非湯浸餃，不可不點。上桌後拿起鋼托，輕輕把灌湯餃移到碗內，豈料餃子皮穿了，湯汁流瀉，欲哭無淚。看看碗內有不少湯汁，證明火候好，並非那些湯凍未融化的失敗之作。餡料亦多，唯一瑕疵是湯汁不夠鮮美。不過一籠$38有兩件，還想怎樣？

可能實在太餓，身體在呼喚澱粉質。點了雲耳滑雞飯，雞件滑溜，飯粒分明，且吸了雞油好美味。再來一道燒賣，標榜有原隻蝦，但肉餡欠鮮味。潮州粉果皮薄煙韌不黐牙，沙葛餡清甜，五香味適中不霸道。另一道燒汁茄子，單看賣相已贏了，面層的木魚在跳舞，茄子好厚身，中間的墨魚膠有粒粒墨魚，燒汁亦惹味。樣樣食物都熱辣辣，至少等十分鐘左右，證明即叫即蒸。整體食物評分給3.8分(5分滿分)。臨走前，鄰桌的鐵板生煎包剛上桌，鐵板吱吱作響好吸引，已決定下次再來一試，這種心態就叫隔籬飯香。

採訪、攝影：《飲食男女》

點心堂

地址：火炭協力工業大廈地下3號舖 (入口在火炭路)

電話：2880 9000

營業時間：星期一至六 7:30am-10pm，星期日及公眾假期8am-10pm

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android