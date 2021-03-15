米線店又有新搞作，連鎖米線店新推水煮湯鴨血米線，香濃辛辣，愛吃辣的人就不要錯過！

三哥水煮湯鴨血米線($39)以秘製濃湯及胡椒煨扣鴨血兩小時，鴨血嫩滑爽彈，湯底用25種香料與醬料熬煮，更加入了花椒、八角和辣椒，提升辛辣度。湯底味道濃郁，更可自選辣度，五小辣起跳，豆卜吸收了湯底的精華，辣得入味。如果怕太辣，可以喝杯蜜桃乳酸（$15，加配價$11，3月30日發售），原塊蜜桃配搭乳酸，味道酸酸甜甜，解辣一流。

「三哥水煮湯鴨血米線」

3月16日起譚仔三哥全線供應

採訪、攝影：《飲食男女》

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