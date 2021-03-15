材料：
1）白蘿蔔1個
消積滯、化痰熱
2）冬菇8隻
養血、潤燥
3）昆布2塊
涼血降火、散結解毒
4）牛骨2 -3件
5）牛筋腩1斤
暖脾胃、補血
6）洋葱1個
健胃、有助消化
7）蒜頭 半顆
做法
1）牛骨、牛筋腩凍水汆水，再沖乾淨
2）洋葱切件、蒜頭用刀背略為拍扁
3）昆布用濕布約略抹乾淨，再用清水浸2小時
4）冬菇浸發好，剪去蒂
5）白蘿蔔去皮、切件
6）煲湯前，先爆香冬菇、蒜頭和洋葱，甜味才出來
7）水大滾除昆布外，加入其他材料大滾10分鐘，轉小火煲2.5小時
8）最後加入昆布，熄火焗半小時，加鹽調味完成。
示範：秀英海味雜貨Natalie
拍攝：陳秉謙、魯雋華
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