材料：

1）白蘿蔔1個

消積滯、化痰熱

2）冬菇8隻

養血、潤燥

3）昆布2塊

涼血降火、散結解毒

4）牛骨2 -3件

5）牛筋腩1斤

暖脾胃、補血

6）洋葱1個

健胃、有助消化

7）蒜頭 半顆

做法

1）牛骨、牛筋腩凍水汆水，再沖乾淨

2）洋葱切件、蒜頭用刀背略為拍扁

3）昆布用濕布約略抹乾淨，再用清水浸2小時

4）冬菇浸發好，剪去蒂

5）白蘿蔔去皮、切件

6）煲湯前，先爆香冬菇、蒜頭和洋葱，甜味才出來

7）水大滾除昆布外，加入其他材料大滾10分鐘，轉小火煲2.5小時

8）最後加入昆布，熄火焗半小時，加鹽調味完成。

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：陳秉謙、魯雋華

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