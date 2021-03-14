高手在民間，《街坊廚神》為大家搜羅各隱世街坊，為大家介紹家常又高質素的菜式。

今集介紹的廚神是住在錦田的雙宜，為自由工作者。

雙宜鍾情東南亞菜，尤其是喇沙，「如果要打十分，我應該有九分鍾意食喇沙。」作為喇沙愛好者，她經常捐窿捐罅覓好食的喇沙，可是在香港就是找不到她喜歡的味道，還經常「中伏」。「我最喜歡橙紅色的湯，濃郁的椰香，表面有一層紅油的喇沙，但在香港就是找不到。」 與其到處碰運氣，不如自己研究如何做出一碗香濃鮮味，自己又滿意的喇沙。

在家煮喇沙其中一個難題是喇沙的材料不是到處都買到。在佐敦長大的雙宜知道油麻地街市有些泰國雜貨店就能買到石栗和馬拉盞，都是煮喇沙膽不可或缺的材料。但就是找不到喇沙葉。泰國雜貨店老闆娘指喇沙葉保存期短，很容易變黃，因此不會入貨。「煮過這麼多次喇沙，也沒有成功買到過喇沙葉，但我覺得喇沙的精髓仍然保留到。」雙宜笑說，但她仍然希望有朝一日能夠找到喇沙葉，試試加入喇沙葉後有何分別。另外她又在附近的新填地街能買到新鮮椰漿。老闆提醒椰漿容易變壞，必須放在冰格變成冰才能保存到，如果放雪櫃必須即日用。

買齊食材便打道回府。雙宜形容這-是碗奢華海鮮喇沙。靈魂是湯底。因為她有儲起蝦殼的習慣，儲起一年半載後，就能用這些蝦殼煮一頓美味的蝦湯麵，而這次的喇沙湯底就用上這些蝦殼。經過大半天的不停切材料和不停炒膽，一樽全天然自家製喇沙膽就完成了。「自己煮過便會知道，牽涉的工夫是這麼多，但我會形容自己煮的喇沙膽是一日的辛苦，為未來的幸福鋪路。只要煮一次，便可以吃到四五餐。」自家製喇沙膽配上新鮮熬製蝦湯和新鮮椰漿，一個色香味俱全的海鮮喇沙湯底就完成，再加上自己喜歡的配料如魚蛋、豆腐卜，就是一碗自己和丈夫都喜歡的自家製海鮮喇沙。

喇沙膽

紅葱頭5-6粒

蒜頭 2整顆

香茅 6支

石栗 15顆

指天椒 數條（可調整）

乾辣椒 十數條 （可調整）

薑 1塊

南薑 3-4大塊

黃薑 2塊 （或以2湯匙黃薑粉取代）

蝦米 約160克

蝦皮 約60克

馬拉盞 3片

油 1杯

水 少許

需時：1.5小時

1. 蝦皮略浸，蝦米、乾辣椒、浸水10分鐘後，瀝乾備用

2. （盡量將水分擠乾，之後炒的時間便愈短）

3. 蝦米切碎備用

4. 焗爐預熱160度，馬拉盞烘10分鐘，壓碎備用

5. 香茅用刀背略拍，切片，便於用攪拌機打碎

6. 紅葱頭、蒜、石栗、南薑、薑、黃薑、指天椒、乾辣椒切件，便於用攪拌機打碎

7. 除了蝦米、蝦皮外，把所有食材加進攪拌機，連同油和水打碎

8. （如打不動，可適量添水）

9. 燒熱鍋下油，先炒香蝦米、蝦皮，轉色後下打碎的醬

10. 以小火炒約15至20分鐘至乾身和出油，喇沙膽完成

11. （炒時把醬按扁然後翻，不停重複）

12. 將玻璃瓶消毒及烘乾後，將喇沙醬放入瓶中，封口

13. 完全涼透後，放雪櫃冷藏約可保存1個月

自家製海鮮喇沙

喇沙膽 4大湯匙

蝦殼 半斤

海蝦 數隻

魷魚 半隻

魚片 數片

豆卜 數塊

芽菜 適量

雞蛋 1隻

素麵 1碗 （可自行選擇自己喜歡的麵）

椰漿 約60毫升（可按濃稠喜好調整）

需時：1小時

1. 海蝦洗淨後剝殼去腸，蝦殼蝦肉備用

2. 魷魚洗淨，切件

3. 燒熱鍋下油，下薑片，加入蝦殼，炒至轉色，加入半鍋水，熬煮20分鐘

4. 將蝦湯隔渣，蝦湯備用

5. 用蝦湯煮熟蝦和魷魚，瀝乾備用

6. 另備一鍋水，分別煮芽菜、豆卜、魚片、素麵，瀝乾備用

7. 煮雞蛋、剝殼，切開一半備用

8. 在蝦湯下喇沙膽拌均後，加椰漿煮開

9. （椰漿份量可按濃稠喜好調整）

10. （保持細火，以免椰漿結塊）

11. 以魚露為湯底調味，喇沙湯完成

12. 將素麵放入碗，將芽菜、豆卜、魚片、雞蛋放上而，加喇沙湯，完成

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