鼻敏感在香港很普遍，發作時不斷流鼻水和鼻塞，還不停打噴嚏，春天還特別嚴重，註冊中醫師徐澤昌指出，春天時空氣內的花粉比較多，而且天氣乍暖還寒，溫差變化大，以致鼻敏感容易出現。

在中醫角度，鼻敏感與肺、脾、腎3個臟腑有關。造成脾虛有很多因素，例如經常喝冷飲，或者吃魚生刺身，或者以沙律作正餐，食無定時，過飢過飽等都會引致鼻敏感。有些人早餐喜歡吃水果，都有機會造成脾胃虛寒，導致鼻敏感出現。腎虛除了與年齡有關，房勞也是原因之一。另外，運動過量會令身體氣虛，因為做運動會消耗人體的氣，如果流汗過多，會消耗人體的陰份，毛孔張開時，加上風寒入侵，都有機會出現鼻敏感。

除了飲用固表益氣湯或散風寒通鼻竅泡茶之外，徐醫師建議脾胃虛弱人士多吃米，以及有溫中補氣作用的雞肉；而腎陽虛人士可以吃羊肉、杞子。

固表益氣湯

鮮淮山蟲草花瘦肉湯

材料：

五指毛桃 30克

鮮淮山 30克

蟲草花 30克

粟米 1條

瘦肉 半斤

做法：

洗淨所有材料，粟米切段，鮮淮山去皮，瘦肉汆水，加入適量水後大火煲滾後轉小火煲1.5小時。一星期飲用一至二次。

五指毛桃健脾補肺，淮山健脾益氣。這個湯水有補益肺氣，增強脾胃功能，可以改變體質，以舒緩鼻敏感情況。這個湯水性質比較平和，適合所有人飲用。

散風寒通鼻竅泡茶

白朮陳皮茶

材料：

辛夷花 6克

生薑 6克

葱白 6克

做法：

洗淨辛夷花，加入熱水焗30分鐘後飲用。鼻敏感發作時，該日內可以飲用1至2次。

這個茶飲有發散風寒和通鼻竅作用，有助舒緩鼻敏感症狀。如果鼻敏感發作時喉嚨很痛，或者有黃色鼻涕、黃痰出現，或者體質陰虛火旺都不適宜飲用。

採訪、攝影：《飲食男女》

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