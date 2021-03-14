由記憶帶路，回味64款香港經典小食。

「掃街」必食的碗仔翅炸大腸。一見就心花怒放的糖果花生。巧手製作的芝麻卷缽仔糕。新鮮出爐的菠蘿包蛋撻。

《香港經典小食》一書結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法，按圖索驥尋找隱世小食。一頁一頁，帶你尋回老香港味覺記憶。

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同時另設食住睇版，隨書附送5款精選小食，包括檸檬王甘草檸檬、其奧白芝麻花生糖、甄沾記椰子硬糖、趣香粒粒蝦籽花生及均香餅家雞蛋餅，於你的優惠預購即享9折優惠，預購價$358（原價$398），包送貨。

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*食住睇版預計送貨日期：2021年3月31日起至 4月初

5款小食簡介：

市面上四處都可買到「檸檬王」的涼果，原來大多是魚目混珠。真正檸檬王只得一個，那就是位於中環永吉街、開業超過半世紀那家。他的甘草檸檬已去了核，片片晶瑩剔透，軟身濕潤，不啜牙，鹹、甜、酸，各種味道恰到好處，每塊都散發清香。檸檬上的甘草粉更是一絕，甘甜帶藥香，吃後，喉嚨清涼舒泰。

元朗無人不曉的手工花生糖專門店，由潮州人黃伯在二十多年前創立，現由其子掌舵，賣點是在店舖天天人手製作，現製現賣，夠新鮮。以花生糖最耍家，用麥芽糖煮成糖膠，加入各式各樣的花生、果仁、芝麻，做成有硬又有軟的花生糖。芝麻花生糖是熱賣，煙韌不黐牙、低糖少甜，老少咸宜。

以前香港人的全盒總有一粒糖，叫所有孩子引頸以待。紅的綠的，兩頭翹起，糖紙上，印上了「甄沾記椰子糖」幾個字。這是百年香江老字號，憑椰子創業，以糖果起家，成為一代香港人的回憶。椰子糖用上新鮮椰汁，加糖和粟膠煮成，分硬糖和軟糖兩種，須慢慢細嚼，才慢慢變軟，愈嗒愈有味，滿口是天然樸實的椰子香。

懷舊小食蝦籽花生，原來由香港人吳先生在70年前首創，至今已傳至第二代，在屯門廠房生產。外層其實是以木薯粉製作，包裹住中國東北花生，經過先蒸後焗再炸而成。粒粒金黃，咬下先是酥化的外層，接着是鬆脆甘香花生，佐啤酒最佳。

雞蛋餅吃的是蛋香和牛油香，開業41年的均香餅家便有很好吃的雞蛋餅。他們的不用唧花袋，不用機器，全靠一對手去做，名副其實人手製作，賣了近四十年都不變。烤好的雞蛋餅呈金黃色，口感香脆，有濃郁雞蛋香和牛油香，味道相當樸實。

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