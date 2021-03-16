疫情令香港人無法旅遊，日本一向是港人最愛，所以連帶日本品牌及商品便成了疫市奇蹟，非常受歡迎。最近經典蛋糕品牌Tokyo Banana就正式進駐香港，更為產品開發了新的食用方法。

羅先生是香港代理負責人，他指Tokyo Banana 一向搶手：「香蕉在日本很昂貴，八十年代的日本人很難吃得到香蕉，所以這個品牌研發了香蕉雪糕、甜品去滿足這個市場。」羅先生早在五六年前已經開始跟Tokyo Banana商洽發展：「因為這次疫情，很多喜歡日本的市民無法前往日本，所以這次合作是一個很大的突破。」

品牌為了配合海外市場發展，研發出急凍版本的蛋糕。Tokyo Banana 經典原味蛋糕($99起)的一般版本，在室溫下可保存七天，新設計的急凍版本，放到雪櫃中便可以保存一整年，不過解凍後就只有十天保質期。急凍版本雖然味道一樣，但口感卻變得特別一點。香蕉吉士內餡經過冷藏，口感像軟雪糕般柔軟。另有同品牌Tokyo Banana夾心餅乾($152起)，外層的貓舌曲奇香脆輕薄，內層的牛奶朱古力，帶淡淡香蕉香味。同牌子的另外兩款產品東京香蕉批($192/15入)和銀座草莓蛋糕($101/4入)，現貨早在試業期間售罄，客人可以親身到限定店預訂。

代理公司一併引入了它們的姊妹品牌Sugar Butter Tree 朱古力奶油砂糖夾心脆餅($62/5入)，餅底採用了全麥、裸麥和野燕麥等七種混合穀物，麥香味非常濃郁，白朱古力夾心卻比較甜一點。來自鎌倉五郎本店的鎌倉半月奶油夾心餅($115/6入)是鎌倉傳統人氣小食，每一盒共有抹茶同紅豆兩款口味，甜度比起以上幾款低，送給長輩最適合不過。以前買蛋糕是為了當手信，未想到現在還可以一解鄉愁，就算貴一點也值得。

採訪、攝影：《飲食男女》

Tokyo Banana 觀塘 apm 期間限定店

地址：九龍觀塘道418號創紀之城五期Apm G/F, Special Promotion Area

日期：即日至 30/4

營業時間：12nn-9:30pm

Tokyo Banana 銅鑼灣SOGO 期間限定店

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道555號SOGO崇光百貨B2/F Freshmart

日期：24/3-20/4

營業時間：12nn-9:30pm

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