石斑魚吃得多，大家知不知道哪條是斑王，就是龍躉。其學名是中巨石斑魚，生長在溫帶及亞熱帶海洋，體型超大 ，有三四十斤重，一般都有近兩米長，魚嘴又大又厚，身上佈滿了青色斑點，顏色及花紋就好像柱躉。漁民覺得它們是支撐龍宮的巨柱，所以就叫它做龍躉。

龍躉其貌不揚，但味道是石斑界的極品之一，餐飲界就有個說法，指出如果你未吃過龍躉魚，就不算是合格的食家，指其肉質比棉花還要綿軟細膩。但龍躉體形巨大，究竟哪個部位最美味呢？原來大龍躉身上有五寶：第一是頸骨 ，不單口感滑，還很滋補。第二是扣 ，即是龍躉的胃部，超爽口。第三是腸，又爽又脆。第四就是翅，連皮帶肉吃好嫩滑。最後就是皮，龍躉的魚鱗生在表皮內，形成了皮包鱗，而魚皮含有豐富的維他命、蛋白質及鈣質，雖然龍躉皮不算嫩滑，但很爽韌，有嚼勁。

採訪、攝影：《飲食男女》

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