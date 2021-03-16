疫情下不能旅行，去過江龍餐廳一樣可以止癮。日本經營20年的罐頭酒吧餐廳mr.kanso，最近就登陸銅鑼灣，帶來逾40款人氣罐頭，包括肉類、海鮮、飯類、水果及甜點，原本當地只會將罐頭翻熱盛上，為顛覆傳統對罐頭的固有印象，香港店特別加入不同元素重新烹調，創新有趣！

mr.kanso首間分店於2002年在大阪開幕，以「享受罐頭與酒的店」為主題，是日本最大型的罐頭酒吧連鎖店，現時於日本、台灣有逾 35 間分店。負責人Andrew指出，大部份港人對罐頭只認識午餐肉、豆豉鯪魚、五香肉丁等，不過日本因為天災多，當地人對罐頭更有研究，種類多樣，他希望讓港人試到不同的風味。

舖頭目前提供約40款罐頭，全部日本製造，有自家品牌亦有其他牌子，可以買走亦可在店內堂食。蟹子伴玉子燒（$58）使用mr.kanso x 吉田喜玉子燒罐頭，與京都老字號品牌合作，以日本雞蛋及柴魚昆布高湯煎製，廚師再加上蟹子及海苔，增添鮮味。蟹膏蟹子燴飯（$88）使用北都蟹膏製作，鹹鮮惹味。價錢是有點貴，但感覺相當新奇，應該會吸引大量思鄉的日本迷上門。

採訪、攝影：《飲食男女》

mr.kanso

地址：銅鑼灣耀華街 25 號丹納中心地下 1 號舖

電話：2890 6399

營業時間：星期一至日12nn-1am

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