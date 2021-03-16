數碼港出名隔涉，餐廳不多，不過最近新開的Interval就值得一去。店舖約有4,000呎，以白色及木色為主調，氣氛柔和；設施齊備，設有水耕農莊外，還有拿玻里Pizza爐及明火炭爐，出品講究。

Interval品牌重視「本地優先」的大前提，有見香港少有farm to table的概念，加上新店位於創科重地數碼港，店主Josh及Caleb決定與本地環保農業技術公司Farmacy HK聯手，在店内闢出400呎設置室內農場，「我們使用全環控智能室內水耕種植，共有40至60款不同的微型菜苗，以香草及葉類蔬菜為主，令廚師在運作及發揮上有更多變化。」

意式香腸薄餅（$118）使用意大利麵粉製作，酸種麵糰經過48小時發酵，筋性重，含水量亦高，餡料就加了意式香腸及煙燻芝士，最後放上自家種的香葱，「我們的薄餅爐是在拿玻里運過來，重達3,000kg，維持的溫度可達500℃以上，薄餅烤60至90秒就可出爐。」餅皮脆中帶韌，入口輕盈不膩。

海鮮多用本地出品，確保新鮮度，炭烤本地鮮蝦（$138）就使用香港仔基圍蝦，放上炭爐燒製，蝦肉爽彈，充滿炭烤香氣，搭配榛子及柑橘蛋黃醬，香口又清新；手工貝殼粉配番茄煙肉醬（$148），貝殼粉煙韌有咬口，醬汁使用新鮮番茄及洋葱煮足5小時，酸甜開胃；Collective提拉米蘇（$68）入口軟滑，咖啡及酒香並重。另外，店舖共引入近100款自然酒，對於喜歡喝酒的朋友來講，這裏亦是不錯的選擇。

採訪、攝影：《飲食男女》

Interval

地址：數碼港商場207號舖

電話：從缺

營業時間：星期一至五8:30am-9pm，星期六日11am-9pm

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