《食勻18區》 今集由人稱木村的藝人 楊英偉 帶路去中環一間咖啡店搵食。位置穩蔽，但環境不錯，尤其是露天座位，恍如鬧市中的小花園。小店開業年多，由80後女廚 何美寶 主理，2006年在中華廚藝學院畢業，入行16年，曾在廚藝比賽獲獎，又出過數本食譜，對中菜及西餐都有認識，出品有板有眼。

「我來這裏吃是有原因的，年多前發覺自己因做飲食節目，越來越肥，所以開始要減肥和要運動。本身和美寶是Facebook的朋友，看到她的餐廳開張，最吸引是餐牌上所有食物，全部標示卡路里，很適合要keep fit的人，所以立即來光顧。」楊英偉笑着說。

招牌香辣蜆肉意粉，做法意想不到，以喇沙醬來煮意粉，意粉煙韌，蜆肉新鮮，香中帶辣，又有些少鹹香。「我覺得白酒煮蜆的意粉太悶，所以用喇沙醬來炒意粉，另外想做些港式風味，便加入鹹蛋黃的元素，吃下去很惹味。蜆肉更是天天新鮮買回來的。」美寶笑說。

木村跟着試分別以蜂蜜芥末醬及鹹蛋黃羅勒醬調味的雞翼。雖然賣相普通，但味道不錯。他很欣賞兩款自家調校的醬汁，尤其喜歡鹹蛋黃羅勒醬，味道好但很邪惡。「雖然鹹蛋黃好像很邪惡，其實它只是鈉質高，但卡路里不高，所以吃多一兩隻都可以。」美寶向木村解釋。

店子走健康路線，藍色 螺旋藻 乳酪碗尤其受歡迎。木村看見它的顏色，起初有點抗拒，沒想到味道比想像中好。「坊間吃過的乳酪，我經常覺得過甜，標榜健康的又沒味道，你們做的恰如其份。」木村吃得津津有味。美寶說因為乳酪的甜味，主要來自香蕉，另外用了不含糖分、低脂和高鈣的乳酪，加上藍色螺旋藻粉末去做，它是新一代的超級食物粉末，含高蛋白質、維生素和礦物質，對皮膚和腸胃都很健康。

木村也很喜歡美寶做的藍莓乳酪雲石芝士餅。賣點是以乳酪代替忌廉，比坊間吃的輕盈清新得多。「這店是去年一月開業，剛巧新冠肺炎疫情爆發，這麼大膽去投資，害怕嗎？」美寶坦言沒怎樣害怕，反而想如何去努力做好出品，好讓客人欣賞。像美寶為木村調校的女神茶，色澤鮮艷，入口酸香微甜。因採用了天然的甜菊葉取出來的糖分，來代替砂糖和片糖，就算是糖尿病人也可以喝。

「一杯女神茶真是令人難忘，所以有好東西別把它收埋，不妨透過蘋果18區分區小廣告給多些人知道。」木村打趣說。

採訪：黎詠詩

攝影：陸羽勝、潘志聰

EverShine

地址：中環卑利街13號地下

電話：9150 5697

營業時間：8am-6pm

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