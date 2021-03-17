已經多個月無法去旅行，不知道大家有沒有想念越南的Resort、景點，還有眾多令人難忘的美食呢？材料豐富的火車頭粉麵，是不少人到越南必吃的美食，現在在快餐店也吃得到了！

大快活最近推出了一系列的越南菜式，越式火車頭湯檬粉（$52）的牛骨湯底用牛骨熬製五小時，味道濃郁而不膩。配料也十分豐富：牛丸、肥牛、牛筋、牛柏葉，還有牛面肉，牛面肉炆得十分軟腍入味，一口就能咬開，牛柏葉爽口。越式雞絲扎肉雞湯檬粉（$47）雞湯鮮甜，配上扎肉，爽口結實。如果愛吃辣，更可以在下單時提出「加辣」。越式番茄燉牛面肉煲（$54）份量多，燉牛肉夠腍，配上番茄更開胃。

下午茶也有越式選擇，即烤越式扎肉包+炸越式肉卷（$34）用豬扒包夾着扎肉，配搭新穎。越式迷你扎肉雞湯檬粉+小食（$34）也能滿足對越南的思念，小食還有金蒜牛油雞翼和炸越式肉卷，充滿東南亞風味。

假如想買回家慢慢享用，網上點餐更有九折優惠，簡單按幾下就能下單，到附近分店取餐，非常方便。

大快活網上點餐平台：https://bit.ly/3tpwQww

採訪、攝影：《飲食男女》

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