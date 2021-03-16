今期大熱的水果，非台灣鳳梨莫屬，因為中國禁入口的關係，不少香港人爭相購買鳳梨幫台灣，令部份不少水果檔都表示供不應求。要支持台灣生果，不一定只買鳳梨，台灣還有很多又便宜又美味的水果。志生果欄老闆阿俊，今次就推介五大漏網台灣水果，搶不到鳳梨也不怕。

蓮霧爽脆 愈紅愈甜

要說今期當造，當然少不了蓮霧，阿俊推介個頭較大的巴掌蓮霧(約$20/個)，他說：「巴掌蓮霧，勝在夠大夠甜，水分又足，鬆化爽脆，入口清甜帶花香味，而且基本上整隻都可入口，不用去籽去皮。」要挑選優質的巴掌蓮霧，阿俊指最重要看色澤，「最好選紅色部份較多，或外皮全紅的巴掌蓮霧，紅色部份多代表曬足陽光，質素較好。」不過要留意一點，蓮霧水分較多，很容易便會皺皮，若放進雪櫃保存，最多亦只能放一星期。

近年大熱的台灣紫鑽牛奶果，每年3月至5月當造。有別於市面上常見的綠色牛奶果，果肉較少，甜度較低，台灣出產的則是紫色外皮，切開後會見到星星形狀，口感似啫喱，味道清甜多層次。抗氧化比蘋果高上四倍、含豐富鐵質、蛋白質、水溶性纖維、花青素等物質，因此受不少女生歡迎。

鳳梨釋迦 近皮位口感帶沙甜度高

第三款漏網台灣水果，非釋迦莫屬。釋迦，香港人多數稱為番鬼荔枝，在香港有售的主要有兩大品種，分別是表面較平滑的鳳梨釋迦，以及很多波波形狀的大目釋迦。大目釋迦的外形狀似釋迦牟尼的髮型，擺放時間短，故多以空運來港，價錢較貴；而鳳梨釋迦外表則似鳳梨，擺放時間較長，價錢亦較便宜。現時當造的鳳梨釋迦(約$40/個)，特色是質感腍滑，甜度非常高，正宗的「甜到漏」。選購時要留意外皮顏色，一般可以買到的釋迦，外皮多是呈青色，屬未完全熟透，外皮較硬，買回家後不要立即食用，應放至外皮黑黑皺皺的樣子，輕輕按壓就可以按扁的時候，代表完全成熟，可以食用。首先將椗位拉出，再切開，接近外皮位置的果肉也不要浪費，口感帶沙，甜度十分高。

台灣蜜棗(約$12/個)也不可以錯過，阿俊說：「很甜、很爽脆多汁，吃到中間又能感受到滑的感覺。」如果選蜜棗的話，盡量選圓形、外皮有點黃，皮也不要太花的蜜棗，他說：「在坊間有時會有人買到長尖形狀的蜜棗，那些不是台灣蜜棗，自己考究一下從哪裏來吧！」

最後一款，便是台灣芭樂，香港人多稱為石榴，外皮呈綠色，外形嶙峋，分紅肉及白肉兩種，同樣爽口有咬感，不過紅肉的香氣較白肉的香，因此價錢亦較貴，賣$25一個。芭樂若放得較長時間，質感會變軟，香味雖較重，但是水份亦會流失。因此阿俊建議當芭樂變得較軟身，聞上來帶點香氣，顏色淺綠色時便要食用，能吃到有汁有咬感又夠甜香的感覺。

採訪、攝影：《飲食男女》

志生果欄

地址：油麻地石龍街21號

營業時間：2 am-12nn

電話：2332 5483

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