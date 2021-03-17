香港壽司郎一向受歡迎，間間分店都大排長龍，台灣壽司郎也同樣人氣極盛，3月15日推出「愛的迴鮭」推廣，從3月17至3月18期間，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」(即鮭、魚的注音符號)，同音一字9折，同音兩字5折，要是真的有人名字是鮭魚，吃鮭魚壽司及刺身就免費。

本來只是遊戲之作，結果有多達七千多人留言！最意想不到是有起碼20人為了吃免費鮭魚，決意改名﹗連台灣內政部也急急提醒，每名台灣人一生中只可以改名三次，呼籲大家改名前三思，萬勿「實至名鮭」，從市場推廣角度來說非常成功。記者曾查問香港壽司郎，公關回覆﹕「暫時香港不會有類似的推廣活動，如果今後有舉辦類似活動，我們會提前聯繫。」

雖然香港店未有類似推廣，但萬一日後有又要怎樣做？留意香港人如果要改名，只要年滿18歲，就可以到律師樓申請改名契，比台灣好的地方是可以自由改名，次數不限，中文字數上限為6個字，不過每封改名契收費約$500，成本分分鐘比免費食高。

採訪、攝影：《飲食男女》

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