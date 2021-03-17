回想起這一個冬天，大部份時間都在限堂令之下度過，幾乎沒有機會在外吃雞煲、火鍋。現在限堂令已放寬，終於有機會到外吃雞煲，剛好尖沙嘴有新的雞煲放題店二鍋頭開張。

二鍋頭負責人Edmond說新店比舊店寬闊1000呎：「旺角本店開張了一年多，面積比尖沙嘴小一點，那邊生意漸趨穩定，所以希望在尖沙嘴進行擴充。」他又說新店花了五位數字安裝消毒儀器：「為了配合政策，也為了令客人吃得安心，我們安裝了空氣淨化紫外燈，有效壓制新冠肺炎病菌，也符合食環處和機電處的安全標準。」

全店面積有4,000呎，最早下午五時便可入席，價錢也最實惠，每人$188便可任食兩小時。價錢包含了飲品、蔬菜、丸類、麵食、海鮮、肉類和雪糕無限追加。而這一個價錢，還可以享用三款煲吃到飽，分別是惹味雞煲、火焰鴛鴦鴨煲和黑椒豬手煲，雞煲用了三黃雞和秘製辣醬烹調。雞肉肉質肥美，頗滑嫩。鴛鴦鴨煲用了油鴨和鮮鴨件，主要是品嚐油鴨的鹹香，有淡淡玫瑰露清香。豬手煲每天炆五個小時才下鍋炒，所以豬手非常入味。

品嚐完雞煲，便可以吃火鍋。任點的配料一共超過五十款，比較特別的是白膳片，以及油鴨髀。白膳片灼十多秒便能吃，也頗新鮮。額外加錢便可升級為牛魔王($298)套餐，無限追加美國安格斯牛小排、美國極黑和牛和美國安格斯牛頸脊，每碟單點平均一百元，吃兩份以上便回本，另外附送一份澳洲和牛。味道不過不失，勝在便宜，在市區實在很抵。

採訪、攝影：《飲食男女》

二鍋頭

地址：尖沙嘴漆咸道南53-55號嘉芙中心1樓

電話：35905650

營業時間：5pm-10pm

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