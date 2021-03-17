「在澳葡飲食料理文化裏，都有一品鍋，葡文稱為Diabo。Diabo在英文裏解作Devil Curry，是一道源自馬葡料理的菜式。這裏菜式的煮法很簡單，不過是把吃剩的東西放在一起烹調，所以在我小時候，每當過年過節，這道菜就會出現，然後使用餘下的燒雞、燒牛肉、豬扒等等，用它們來煮Diabo。」John Rocha說。

這道有如大雜薈的菜式可說是澳葡或中葡一族的賀年菜，煮一鍋足夠吃上三四天，除了剩菜版本，原來還有貴價版本。「貴價版本就是內裏的食材全是特別製作，如燒雞、燒牛肉、豬扒等菜式，然後再煮成一品鍋。」John Rocha說。

除了燒雞燒牛肉，還會加入蕎頭、子薑等材料，John直言小時候覺得這道菜不中不西，味道酸酸辣辣很奇怪，但長大了以後，卻覺得愈吃愈有味道，也許是因為每次吃都會想起從前，親朋好友圍坐一起的熱鬧日子。

「小時候每次吃，都是使用大鍋甚至盆來烹調，然後好像圍村人吃盆菜般，很多人一起吃。小時候會有兩至三圍，每枱大約坐八、九人，有一枱是給小朋友坐的。隨着時間流逝，變得越來越少人，由三枱變兩枱到一枱，到最後只餘下家裏五人。現在回想會有點欷歔，但又學懂了一件事，要珍惜眼前人。」John Rocha說。

葡式一品鍋食譜

材料：

罐頭一品鮑魚 1罐

烤雞 1/2隻

熟豬扒 4塊(約250克)

中式燒鴨 1/2隻

西班牙辣肉腸 1/2條

橄欖油 1湯匙

洋葱 1個

乾葱 2粒

蒜頭 6瓣

蔬菜湯 1至1.5公升

醃製子薑 280克

醃製蕎頭 280克

豬皮 300克

法式第戎芥末醬 2-3湯匙

美國焗薯 2個

辣椒 2至3隻

糖 適量

做法：

1. 豬皮汆水後切件；薯仔烚熟後切件；洋葱、乾葱及蒜頭切碎；子薑及蕎頭把汁瀝乾，蕎頭切半，備用。

2. 燒雞、燒鴨、豬扒、西班牙辣肉腸等食材切成一口大小的肉塊，備用。

3.燒熱鍋下油，先爆香洋葱至有香氣，接着下蒜頭及乾葱同炒。炒至香氣出，加入辣椒炒香，接着下一半蔬菜湯煮滾。

4.接着放入薯仔，然後加入燒雞、燒鴨、豬扒、西班牙辣肉腸、蕎頭及子薑，然後把餘下的湯全加進去，開大火煮滾，再蓋上蓋炆煮30分鐘。

5.接着加糖及法式第戎芥末醬調味，再加入罐頭鮑魚，煮五分鐘左右即可享用。

示範：鹹蝦燦John Rocha

採訪：劉明慧

攝影：陳秉謙

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