疫情下市民減少外食，即食餸包繼續長做長有，本地一間連鎖台灣餐廳The Night Market的姐妹品牌滿日Everyday，就推出即食湯麵及餃子，標榜不含味精及防腐劑，使用天然食材，全部香港製造。

即食湯麵共四款：每款均配備湯底、麵、配料及辣油，其中手工拉麵是掛湯的幼麵，以日本小麥粉製作，入口更加彈牙。廚房總廚鄒志偉特別推介雞白湯拉麵（$58），湯底先用雞骨及雞肉燉足三小時，將湯渣盛起煎香，最後加入燉湯大火熬煮，湯頭就會變得奶白，「做法偏中式，不過過程中會加入腰果打製，令口感更加順滑。」湯底濃厚鮮香，雞卷先蒸後燒，滑嫩香口。

梅香豬湯麵（$58）靈感來自梅菜扣肉，湯底是胡椒豬骨湯，豬腩肉先炸後燜2小時，再切成薄片加配料梅菜及蒜子，整體濃郁惹味，胡椒香重但不辣，層次豐富；濃沙嗲牛麵（$78）就與叁拾士多合作推出，塘牛（沙爹牛肉）用本地老牌醬廠的沙嗲醬製作，質地濃稠重花生醬香，牛肉是美國Prime級，腍滑入味。

手工餃子將於下星期發售，同樣有四款：經典菜肉餃（$42）、麻辣小鮮肉餃（$48）、翡翠素餃（$48）及海皇豚肉餃（$56），餃皮加入蔬菜汁製作，色彩豐富。最推薦海皇口味，外皮用紅蘿蔔汁染成橙紅，豬赤肉餡加入花膠、海參、魚肉及元貝，吃起來煙韌有咬口，鹹鮮味重，好有驚喜！整體來講，餡料飽滿豐富，口味較濃重，除了可於官網訂購，現時在不少凍肉店亦有售。

滿日Everyday

網站：https://bit.ly/2NvYTeo

採訪、攝影：《飲食男女》

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