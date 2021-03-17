失業率高企，能省就要省，最近佐敦新開了一間外賣小店，以藍白色作主調，風格簡約，驟眼看以為是文青咖啡店，卻是由年輕人開的西關瀨粉專門店，雖然面積不大，餐牌卻有八成是自家出品小食，頗有誠意，最抵讚是價錢非常親民。

餐牌約有二十款小食和主食，西關瀨粉($15)是招牌，每天新鮮打好麵糰，放到機器中切成條狀。湯底有冬菇、蝦米和豬油渣碎，當有訂單時，會在面層鋪上自家製的辣菜脯和葱。精綷是辣菜脯，提升了瀨粉的味道和口感。味道像狗仔粉，口感滑溜，非常足料開胃。食客何先生是忠實食客：「我每天吃，真的每天都吃，每天都買一碗。這是鄉下味道，以前過年回去，年初一才有得吃。它的味道很鮮甜、很濃郁，所以我很喜歡吃。」

XO醬蘿蔔糕($35)的蘿蔔糕亦是自製，就連XO醬都是自家製。蘿蔔糕的口感比較鬆軟， XO醬香而不過辣，味道較為中庸。煎黑毛豬肉粽($40)用自己包的糭子，豬肉餡採用西班牙黑毛豬，餡料中還有糯米和紅豆，炸過的糭子像薯餅般香脆，但裏面卻非常軟糯。黑毛豬油撈飯($15)的主角當然是豬油，選用了本地飼養的黑毛豬豬油，標榜無添加激素。米飯熱辣辣，豬油能均勻地溶化在米飯中，再加一點點醬油，非常邪惡卻又很吸引。

餐廳主要做外賣，最低用$15，便可以很快地填飽肚子，作正餐或下午茶也很化算。

採訪、攝影：《飲食男女》

西關老祖

地址：佐敦文苑街18號文苑樓地下18B號舖

電話： 6382 4270

營業時間：11am-9pm

-----------------------------

《香港經典小食》一書結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。於你的優惠預購自取即享85折優惠；另設「食住睇版」，隨書附送5款精選小食，包送貨。3月25日起，於各大書報攤有售！按此了解更多。

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android