疫情持續，旅遊業受重創，不少航空公司為求節省成本，不得不向員工開刀，裁員、減薪這些消息屢見不鮮。與其坐以待斃，不如找另一片天空。最近現任空姐Sabrina，在灣仔一間茶餐廳售賣自家製芋圓，希望幫補生計。

因《衝上雲霄》而種下空姐夢

Sabrina當年去考空姐，因為一套電視劇。2003年，一套《衝上雲霄》，令不少女生種下空姐夢。Sabrina說：「當年看完劇集，便立下空姐夢，那時我的中學老師，跟我說航空公司推出青少年計劃，鼓勵我去參加。」她花了一年參與青少年計劃，上堂了解航空業知識，亦能親身接觸機師、空中服務員、辦公室、地勤、貨運、行李部等不同部門員工，她才驚覺航空業原來是這麼大，「對我而言，是很新鮮、很大衝擊的事因為沒想過當時可以接觸到這麼多人。」從此她以空中服務員為目標，為此學過外語，當過地勤，七年前、23歲的她如願當上空姐。

在空姐生涯中，她感受到一份難能可貴的團隊精神，也見證過航空業的風光，可惜一場疫情，摧殘了航空業，自去年六月，她已經沒有上過飛機為乘客服務。「最初還會逐天去數有多少天沒有飛過，但數到中途，已經沒有勇氣再數下去。」幸運地，她逃過被離職的厄運，不過就要簽新合約保住職位，「人工減了$6,000，足足三分一人工，就算以後有機會升職，但薪金都會比減人工前的低。」

原材料由台灣直送

停飛期間，她每月只靠底薪過活，實際數字不願公開，但叫做勉強渡過難關。與其天天在家等飛，倒不如認真做點事來。「未有肺炎的時候，我會報讀一些烹飪班，學做韓式唧花蛋糕、麵包、甜品等。」除了學一技傍身，她還曾到甜品店兼職，學搓她最喜歡吃的台灣芋圓，「第一次吃芋圓，就是讀書時到過台灣九份吃過，之後一直很懷念這味道，很想自己做。」她再上網尋找各式各樣的配方，然後調整配方，芋圓每日新鮮製作，不留過夜，「材料多來自台灣，由台灣寄回來，把芋頭、紫薯及番薯，蒸熟後再壓成蓉，加入木薯粉及糖搓製而成。要讓芋圓保持煙韌度，主要是將它烚好後，再過一過冷河。」黑糖薑湯芋圓小丸子($30)，芋圓Q彈，餡料豐富，黑糖薑湯甜味適中自然，飲後十分暖身。芋圓還可搭配抹茶奶凍($45)、桂花烏龍茶凍($45)等其他甜品，每款甜品也是由Sabrina自家製作，全憑經驗而成，「我只能說食譜，不能一本通書看到老。」每款甜品外賣盒還貼上登機證貼紙，對應「空姐芋圓」主題，十分有心思。

有心人無條件支持

可以食到空姐芋圓，不但只得網購，Sabrina更得到有心人支持，令她可以在灣仔茶餐廳「開餐」製作甜品並寄賣，讓食客堂食。以有心人形容，絕無花假，皆因「開餐」老闆Eddy，一毫子也沒收過Sabrina租金。Eddy說：「Sabrina對自己做的食物有信心，吃過她的出品後，覺得作為生意是可以考慮。」

以前「離地」問客人要甚麼飲品，現在則貼地在廚房製作芋圓，Sabrina認為後者更辛苦，「每天工作時間十多小時，跟飛一班長途機差不多，但長途機在中途還可以休息。」不過辛苦所換來的滿足感是值得的，以前乘客就算滿意服務，也甚少表達謝意，但現在卻截然不同，「有人懂得欣賞我，會有客人傳訊息給我說食物好吃。」

Sabrina踏出機艙這個舒適圈後，發現世界還是比她踏遍過的更大。「就算這一下未找到前路都可以，只要我們願意嘗試，或是在黑暗中摸索前行，都會有方法找到出路。」

採訪、攝影：《飲食男女》

Crew Bowl

地址：灣仔天樂里3-5號僑康大厦地下C舗

電話：2660 0127

營業時間：7:30am-11pm

人均消費：$50以下

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