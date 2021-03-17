春天乍暖還寒和潮濕，容易影響心情，有些人甚至出現抑鬱問題。註冊中醫師楊明霞指出，如果平日容易抑鬱、不喜歡與人交談，或者少做運動人士，都會特別容易出現肝鬱。平日吃肉類較多人士，亦特別容易暴躁或鬱悶。另外，香港工作壓力比較大，很多人情緒低落，負面情緒多的話，會令人肝氣鬱結。還有凌晨1時至3時是肝經運行，但大部份香港人在這段時間仍未就寐，很容易肝火偏旺，或者特別容易肝鬱。

出現肝氣鬱結時，除了飲用黨參栗子烏雞湯健脾胃養腎，或玫瑰桂花茶疏肝解鬱之外，平日可以吃甘味的食材，例如栗子或者腰果、合桃、松子仁等堅果，不要多吃容易上火，楊醫師建議每次食用5至6粒已足夠。

健脾胃養腎湯水

黨參栗子烏雞湯

材料：

黨參 3錢

茯苓 5錢

栗子 10粒

南杏 4錢

制首烏 6錢

桑寄生 3錢

合歡花 3錢

烏雞 1隻

做法：

洗淨所有材料，烏雞汆水，所有材料加水大火煲滾後轉小火煲2個小時。一星期飲用一至二次。

茯苓和黨參可以健脾胃祛濕，制首烏養腎氣，而栗子有健脾胃養腎、舒緩情緒功效，感冒患者或有虛火人士盡量不要飲用。

疏肝解鬱焗茶

玫瑰桂花茶

材料：

玫瑰花 3錢

茉莉花 3錢

桂花 3錢

做法：

煲滾水後放涼10分鐘，放入所有材料焗約10分鐘。一星期飲用二至三次。

玫瑰花有疏肝解鬱作用，茉莉花可以加強疏肝解鬱功效，桂花的香味可以舒緩情緒。

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

《香港經典小食》一書結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。於你的優惠預購自取即享85折優惠；另設「食住睇版」，隨書附送5款精選小食，包送貨。3月25日起，於各大書報攤有售！按此了解更多。

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android