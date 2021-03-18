談到日本的國民美食，一定有咖喱！日本人從小到大幾乎個個星期都會吃，動畫、日劇裏頭經常出現，煮咖喱的材料亦多變，蘋果、蜜糖甚至朱古力都有廚師用，不過北角開業的OMU MAMA配方就前所未聞，皆因她賣的是香蕉咖喱！

「香蕉咖喱裏有香蕉、咖喱磚、一些蔬菜和一些香料，每6人的份量，我們就會用3隻香蕉。」廚師Paul指這款咖喱按照日式方法製作，突出果香，因此味道不帶辣，而且營養豐富，小朋友也適合吃。

做法簡單，先炒香蔬菜，加入日本咖喱磚，煮滾後，新鮮去皮香蕉倒進鍋中，再烹煮多一段時間讓香蕉果香呈現出來，最後用攪拌機令香蕉融合在咖喱裏就完成。咖喱可配搭七款不同配料的蛋包飯，而飯底就用番茄、洋葱、雞肉製成，最後包在日本雞蛋做的奄列中，份量非常豐富。

聽起來「重口味」，但香蕉和咖喱味道竟然出奇地匹配，完全不奇怪。吉列海老蛋包飯配日本香蕉咖喱($36)，賣相跟普通咖喱無異，啡色咖喱醬中的香蕉蓉，驟眼看會以為是免治肉碎，咖喱充滿香蕉香氣，入口果香突出，咖喱偏甜，香蕉蓉口感亦明顯，味道獨特。

廚師表示這款咖喱並非餐廳原創，「香蕉咖喱是當年有一個日本人來香港開餐廳時，覺得香港水果有很多香蕉，很適宜放進咖喱中煮，味道很匹配，所以他就教我用香蕉做咖喱。」廚師亦覺得用香蕉來煮咖喱，香甜味較自然，用砂糖一定做不到這個效果。

香蕉咖喱味道獨特，所以店舖開業未夠一個月，銷情已經不錯，每日平均賣出200份蛋包飯，價錢不貴，有興趣的話一於試試。

OMU MAMA

地址：北角渣華道123號北角匯二期B1樓一田超市內

電話：從缺

營業時間：10am-9:30pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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