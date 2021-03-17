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片皮鴨比拼｜淮揚菜館總廚盲試四大片皮鴨外賣 東北菜館切到似斬件 冠軍皮脆肉嫩仲送鴨殼

53分鐘前

疫情反覆，加上堂食又需要每位客人登記個人資料外賣始終是現時最流行的飲食生態。外賣食物，層出不窮，外賣煲仔飯，甚至連煲也附送。去年，有酒樓推出外賣片皮鴨團購，反應熱烈，雖然外賣及不上堂食的滋味，但能放心在家中享用，亦不失為樂事。坊間有不少中菜館，也有提供片皮鴨外賣，今次找來有18年烹煮淮揚菜經驗的東來順總廚施超群師傅，盲試四間中菜館的外賣片皮鴨，看看哪一款最美味。

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今次分別以鴨的質素、配料及性價比作評分標準。施師傅指片皮鴨是先上麥芽糖才拿去烤，因此他認為外皮顏色要鮮紅，皮鬆脆但是肉不能厚，有油香有肉汁；食片皮鴨，麵皮(餅皮)包着鴨外，也要加入青瓜、京葱和醬汁同食，因此配料方面，麵皮要薄而煙韌、醬汁以甜味為主，但再帶其他味道會更有層次、青瓜要新鮮多汁，最好刨走外皮，不然皮太老影響口感；京葱亦要厚，才有口感。最後是性價比，師傅認為份量、質素及價錢成正比才得到高分，即使價錢便宜，但份量不足或質素差，亦難以給予高分。每項最高5分，總分15分。

青瓜沒刨皮 配料扣分

第一隻是去年辦團購而且甚多人瘋搶的富東閣（$168/隻），外皮顏色呈紅色，合格，不過外皮較腍，肉質不厚不嚡，但不夠甘香；麵皮加了一點芝麻，入口有陣香氣，師傅認為醬汁加了酸梅醬之類，因此帶有酸甜的感覺，夠開胃，大讚出色，可惜青瓜及京葱則處理得不太好，青瓜沒有刨掉外皮，較老身，京葱則切得太幼；價錢是四款中最便宜，但同樣是份量最少，師傅更指如果真的是用上一隻鴨，那應該是不足三斤的細鴨。整體水準一般。(8.5/15分)

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第二隻是老掌櫃東北菜館（$308/隻），外皮顏色較深，肉切得太厚，單從肉眼已能看出肉質嚡，入口亦沒有油香。麵皮較實，感覺似吃麵粉，醬汁味道較傳統，只有甜味，而青瓜只有部份刨乾淨，不過京葱切得夠厚有口感。雖然份量多，但是因為質素麻麻，性價比不高。(7/15分)

附送鴨殼 性價比高

第三隻是北京樓（$368/隻），鴨切得薄身，入口帶油香及嫩身，而且分別切成淨皮或皮連肉兩款，夠貼心，但師傅認為鴨皮再厚一點更佳。麵皮不算薄但夠煙韌，醬汁鹹中帶甜，青瓜雖然已刨皮，但是不夠新鮮，水分不算多，京葱亦切得較幼。價錢是四款中最貴，勝在連鴨殼附送，讓客人可以在家另外烹調鴨菜式，作二食或三食，因此施師傅認為性價比高。(11/15分)

第四隻是主打師承北京「全聚德」的傳統烤北京填鴨店古琴雅苑（$250/隻），片皮鴨皮脆肉嫩，但入口的油味有點奇怪，師傅認為可能因為鴨本身冷藏太長時間而影響到味道。麵皮薄但質感實淨，醬汁應該是磨豉醬混海鮮醬，因此甜中帶鮮味；除了青瓜及京葱外，亦有哈密瓜、糖及酸梅醬，整體層次、味道及食法比起其他更豐富。雖然配料夠多，價錢亦算相宜，不過師傅認為鴨的味道較差，因此性價比只算一般。(9.5/15分)

最後，施師傅認為北京樓的片皮鴨以鬆脆的外皮、細嫩的肉質，以及高性價比，而獲得冠軍。

採訪、攝影：《飲食男女》

富東閣海鮮酒家

地址：沙田瀝源街6號瀝源廣場1樓5號舖

電話：2699 8333

營業時間：7am-11pm

人均消費：$51-$100

老掌櫃東北菜館

地址：大角嘴嘉善街18號利奧坊.凱岸地下G708-G709號舖

電話：2572 8366

營業時間：11:30am-3pm，6pm-10:30pm

人均消費：$51-$100

北京樓

地址：尖沙嘴梳士巴利道3號星光行3樓

電話：2735 8211

營業時間：11:30am-3pm，5:30pm-11pm

人均消費：$201-$400

古琴雅苑

地址：尖沙嘴北京道12A號太子集團中心15樓

電話：2882 1582 / 6993 2195

營業時間：12nn-2:30pm，6pm-10pm

人均消費：$101-$200

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