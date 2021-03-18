鍋心集團旗下開了一間新餐廳，主打燒海鮮，而且最近有抗疫價$168 (兩位起免加一) ，除了可選6款海鮮外，每人可以選擇2串串燒、1個輕食及1個焗飯，煮法和調味方式多元化，有蒜茸、豆醬、芝士、泰醬、葡汁以及水煮等等，全部都是自家調製。

至於串燒就有六十多款可選，必食推介有串燒雞皮、串燒雞腎、串燒牛舌、串燒雞軟骨丸、燒牛小排及護心肉等，護心肉位於豬的橫膈膜和肝之間，一隻豬大約有300克左右，相當珍貴，咬起來很有嚼勁！吃完串燒還有輕食，麻辣皮蛋、燒茄子、雞泡魚乾、葡汁焗西蘭花，共計有三十多款，一定有合口味的！最後來個迷你焗飯，如焗爆谷雞飯或焗蒜茸蝦飯，絕對可以大快朵頤、捧腹而歸！

鍋心海鮮燒

訂座電話：2886 4332

營業時間：18:00pm-03:00am

地址：佐敦吳松街88-90號地下

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