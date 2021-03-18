講起蝦子，之前我示範過的蝦子乾燒伊麵，大家整咗未？簡單易做，真正百吃不厭！不斷有讀者問我，蝦子伊麵及極大粒乾草菇在哪裏買的，今次示範的菜式一樣要用到蝦子，在這裏一次過公開解答。

蝦子和伊麵可到九龍城老店陳明記粉麵廠買，講開必須講，稱讚的不只是出品的高質素，還有老闆娘及所有員工的冇得彈待客態度，不只有問必答咁簡單，是不厭其煩極其詳盡的解答。買粉麵一單生意做得幾多錢？這樣窩心體貼的待客之道真的久違了！絕對值得Son級推介！坊間多少老店名店愛理不理話知你，唔鍾意咪唔好食囉唔好買囉的態度嘴臉，簡直貼錢買難受，請我送畀我都唔食唔幫襯。有朋友聽我推介之後特登坐車揸車去買，異口同聲都話即使山長水遠去買，都絕對值得。

勁大粒的乾草菇，我在九龍城德興隆買的，安記海味都有，不過冇咁大粒，但價錢平一半有多。價錢反映質素，當然有差別，有機會大家可以分別買來試試。

言歸正傳，就是因為有靚蝦子，又在街市見到靚冬筍，因為這個節目是上個月拍的，現在街市買得到的應該是春筍，一樣好食，做法亦一樣。豆苗現在都是水尾了，可以改用菠菜苗，菜心苗、西蘭花甚至蜜糖豆都一樣得。其實食材絕對可以因應季節，改用當造的應節的其他選擇。自古成功在嘗試，煮多幾次，累積經驗，熟能生巧，拿手小菜就是這樣煉成的。

一理通百理明，用同樣方法整個蝦子炆雙冬，即是筍和冬菇，亦可以加入素雞或者炸豆腐枝竹同炆，整個煲仔餸，諗起都流口水。

疫情依然未受控，減少外出多些留在家中食飯幾時都是好事。一個唔覺意再來限聚令，就想出都冇得出街食。聽我話，只要日日密密睇Son煮意，就唔怕冇煮意冇好嘢食啦！

材料：

蝦子1湯匙

冬筍1斤

豆苗1斤

薑數片

蠔油1湯匙

鹽適量

糖適量

味醂適量

做法：

1.豆苗洗乾淨，泡水最少1小時

2.冬筍可要求菜販幫忙剝乾淨，切去頭部硬位，切塊，用鹽水汆水幾分鐘，取出洗乾淨，瀝乾水備用

3.白鑊先炒香蝦子，加油爆薑，加入冬筍，加蠔油、味醂及適量水煮

4.煮一鍋熱水，加油糖、鹽，加入豆苗灼熟，瀝乾水放在盤中或大碗中

5.將蝦子冬筍放在豆苗上即可上桌

示範：Son姐

攝影：陳秉謙、葉天榮、魯雋華

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